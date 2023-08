Primele rapoarte preliminare în cazul infernului din Crevedia! Acesta ar fi motivul exploziilor care au declanșat dezastrul

In articol:

Seara trecută, mai multe explozii puternice au zguduit Crevedia și mai multe persoane au fost grav rănite. Două persoane au decedat, iar cele care aveau arsuri grave pe corp au fost transportate la mai multe spitale din București.

Explozia de la Crevedia ar fi pornit de la o țigară aprinsă

Până în acest moment aproximativ 3.000 de persoane au fost evacuate, iar acum au apărut și primele rapoarte preliminare. Iată de la ce ar fi izbucnit catastrofa!

Sâmbătă seara, o explozie puternică care a izbucnit la o stație GPL din Crevedia a alarmat locuitorii, dar și salvatorii, fiind activat planul roșu de intervenție. Oamenii au sunat disperați la 112, iar la fața locului au ajuns zeci de mașini de pompieri și ambulanțe, dar și un elicopter SMURD. După prima explozie au urmat și altele puternice, care se observau chiar de la 80 de kilometri distanță.

Până la acest moment au fost evacuate aproximativ 3.000 de persoane, două dintre ele și-au pierdut viața, 56 au fost grav rănite și transportate de urgență la spital.

Dintre acestea, 43 sunt salvatori. Potrivit Observator a apărut primul raport preliminar care a dezvăluit faptul că exploziile ar fi pornit de la o țigară aprinsă. Oficialii au transmis că a fost evitată o adevărată catastrofă deoarece în interiorul stației GPL erau mai multe cisterne.

Raed Arafat a dezvăluit motivul pentru care au existat pompieri răniți grav

Raed Arafat a mers în mijlocul intervenției de la Crevedia și a dezvăluit motivul pentru care au existat pompieri răniți grav. Șeful DSU a explicat că meseria de pompier nu poate fi lipsită de riscuri, iar salvatorii care au fost grav răniți se aflau la casele din împrejurimi, pentru a lichida alte flăcări, acestea fiind momentele când au existat și

exploziile.

„Pompierii care stăteau în așteptare nu stăteau la răcit. Aveau case de stins, pompierii care au intervenit acolo erau la case, nu există intervenții cu risc la pompieri. Cine crede că există nu are idee. Nu pot să mă iau eu de pompieri cum au acționat robotul care detectează scurgerile. Comandantul acțiunii din momentul în care am ajuns am fost eu, dar acolo erau inspectori șefi pe București și Ilfov, dar și din Dâmbovița. Asta nu înseamnă că putem spune că coordonatorii au acționat sau au coordonat greșit. Pompierii au făcut intervenția lor conform procedurilor, dar modul în care s-a intervenit după primele incendii a fost unul corect. Nu s-a pus problema să stingă integral incendiul, fiindcă trebuia să stingă focul la case și să prevină extinderea. Parchetul poate să cheme la audiere. Vă aduceți aminte ce discuții au fost cu presa la fața locului să se îndepărteze fiindcă puteam avea și victime dintre ei”, a explicat acesta, potrivit SpyNews.ro .

Explozie Crevedia [Sursa foto: Antena 3]