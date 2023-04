Primele rezultate ale autopsiei bărbatului mort în accidentul produs de Monica Odagiu! De ce a murit, de fapt, tânărul de 33 de ani?! 

In articol:

Monica Odagiu trăiește o adevărată dramă de aproape o zi, de când a lovit mortal un bărbat de 35 de ani în capitală. Astăzi, primele rezultate ale necropsiei au scos la iveală cauza reală a decesului tânărului.

În urma anchetei, a ieșit la iveală faptul că, fix înainte de producerea cumplitului accident în zona centrală a capitalei, bărbatul de 35 de ani fusese concediat de la serviciu și se afla sub influența băuturilor alcoolice, Aceste dezvăluiri au condus spre ipoteza conform căreia ar fi vrut să-și pună capăt zilelor, însă, pentru moment, o amplă anchetă se află încă în desfășurare până se va stabili cu exactitate dacă, într-adevăr, a recurs la gestul nebunesc de a-și lua viața sau dacă s-a dezechilibrat, prăbușindu-se astfel sub roțile mașinii conduse de Monica Odagiu.

Citește și: Monica Odagiu încă are dreptul de a se urca la volan, deși a lovit mortal un om pe trecerea de pietoni. De ce nu i-a fost suspendat permisul de conducere: „Nu își dorește nimeni să omoare pe cineva pe stradă”

Ce au arătat primele rezultate ale necropsiei?

Conform primelor rezultate, bărbatul a decedat în urma unui traumatism cranio-cerebral și a unir leziuni severe, care au fost incompatibile cu viața.

În circa 20 de zile vor fi făcute publice și rezultatele toxicologice, pentru a arăta dacă în momentul producerii tragicului accident bărbatul se afla și sub influența substanțelor interzise.

Citeste si: A murit Lasse Wellander, chitaristul trupei ABBA, la 70 de ani! Care a fost cauza decesului- kanald.ro

Citeste si: Tragedie fără margini în muzică! S-a stins din viață unul dintre cei mai mari artiști ai lumii- stirileprotv.ro

Citește și: Monica Odagiu, reacție sfâșietoare după accidentul mortal din Capitală! Nu poate uita cum s-a stins tânărul în fața ei: “Sunt traumatizată. Totul a fost înregistrat pe camerele video”

Primele declarații ale Monicăi Odagiu după accident

Marcată în urma evenimentelor care s-au scurs în ultimele 24 de ore, Monica Odagiu și-a găsit, totuși, puterea de a transmite un mesaj pe rețelele de socializare admiratorilor ei.

Tânăra de 26 de ani a menționat că se află în stare de șoc și că bărbatul de 35 de ani s-a aruncat în fața mașinii sale. A efectuat manevre pentru a evita cumplitul accident, însă totul a fost în zadar. Bărbatul a decedat la scurtă vreme de la impact, în ciuda intervențiilor medicilor ajunși imediat la fața locului.

Citeste si: „La mulți ani, dragule drag.” El este bărbatul cu care Deea Maxer s-a afișat, la scurt timp după ce a divorțat oficial de Dinu! Fanii au rămas fără cuvinte- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 11 aprilie 2023. Ce sfânt apare în Marțea Mare?- stirilekanald.ro

Citeste si: Imagini sfâșietoare cu Monica Odagiu de la secția de Politie. Actrița s-a întâlnit cu familia tânărului accidentat mortal: "Vă rog să mă iertați, nu am vrut!"- radioimpuls.ro

„Astăzi am trăit o experiență tragică, fiind pusă într-o situație in care efectiv nu am mai avut ce să fac decât să privesc neputincioasă cum se stinge un om în fața mea, deși am incercat să evit acest tragic eveniment. Sunt traumatizată pentru că nu îmi ies din minte acele clipe teribile în care acel om s-a stins și nu doresc nimănui să treacă prin asta. Îmi cer scuze tuturor celor care așteptau o reacție imediată din partea mea, dar vă rog să mă credeți că în acele momente nu am fost în stare.

Departe de mine gândul de a ascunde vreo chestiune relevantă vizavi de acest tragic eveniment și vreau să subliniez că totul a fost înregistrat pe camerele video, iar cei care se ocupa de caz si au apucat să le verifice apreciază că nu am greșit, reacțiile mele în acele clipe fiind firești și corecte. Primele mele gânduri merg spre o familie care astăzi a pierdut pe cineva iubit.

Din păcate eu nu am putut schimba în niciun fel acest final, deși am făcut tot ceea ce se putea face in acele secunde pentru a evita o tragedie. Vă rog pe toți să mă înțelegeți că în aceste momente am și eu nevoie de liniște ca să pot să trec peste șoc. Vă mulțumesc dacă lăsați legea să-și spună cuvântul ”, a transmis Monica Odagiu, pe rețelele de socializare.