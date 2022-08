Primele semne ca relația nu mai mergea?! Ce spunea Theo Rose despre Alex Leonte în urmă cu doar câteva luni: „Simt că pe mine nu mă înțelege”

In articol:

Artista și Alex Leonte s-ar fi despărțit, iar ea a fost surprinsă de paparazzi alături de Anghel Damian, unul dintre actualii săi colegi de platou. Nimeni nu se aștepta la această ruptură, cei doi formând un cuplu de mai bine de cinci ani.

Totuși, se pare că au existat între ei niște discrepanțe. Jurnaliștii WOWbiz.ro și-au amintit de o serie de declarații pe care le-a făcut artista în urmă cu doar câteva luni, la podcastul lui Gojira, acolo unde a vorbit despre modul în care nepotul lui Nea Marin vedea cariera ei în muzică.

Primele semne ale despărțirii?! Ce spune Theo Rose despre iubitul ei

În luna martie a acestui an, Theo Rose a fost invitată la podcastul lui Gojira, alături de Boier Bibescu. Artista a vorbit acolo despre mai multe aspecte din plan profesional, dar și despre un lucru care o deranja la acel moment la iubitul ei.

Nepotul lui Nea Marin se pare că vedea cariera Theodorei mai mult ca pe un business, iar atunci ea i-a mărturisit lui Gojira că simte că Alex se înțelege foarte bine cu Boier Bibescu în ceea ce privește muzica și afacerile, dar nu o înțelege deloc pe ea.

„ Și iubitul meu, Alex, el nu prea vede perspectiva asta. El o vede mult mai business și atunci când discutăm despre carieră mă enervez tot timpul fiindcă simt că pe mine nu mă înțelege.

În înțelege pe Boieru, dar pe mine nu! În schimb, Boieru a fost și în postura mea ca artist și înțelege. Tocmai de asta și lucrăm bine pentru că știe și de ce am nevoie, dar știe și cum să îmi explice lucrurile care țin de zona asta de business.

Oricum pe mine nu trebuie să mă bagi prea mult acolo că mă doare. Am o sensibilitate atunci când trebuie să vorbim despre bani și cât trebuie să câștig eu...mă enervează ”, îi mărturisea Theo Rose lui Gojira, în primăvara acestui an.

Theo Rose și Anghel Damian cel mai noul cuplu din showbiz

Recent, a ieșit la iveală faptul că Theo Rose și Anghel Damian formează cel mai nou cuplu din showbiz-ul românesc. După ce au fost surprinși de paparazzi ca doi porumbei, la primele ore ale dimineții, artista a confirmat vestea și a făcut și primele declarații pe contul său de Instagram.

„Reiese că relația mea cu Alex s-a încheiat, respectiv că altcineva a apărut în viața mea, lucruri adevărate, doar că lucrurile astea erau știute de către mine, Alex, familia și oamenii foarte apropiați de mine.

Doar că noi am vrut să se întâmple cu discreție lucrurile astea, eu, mai degrabă, am vrut să se întâmple cu discreție, și să anunț eu la un moment dat că s-a întâmplat asta, ne-am despărțit”, a spus Theo Rose, pe pagina sa de Instagram.

Theo Rose [Sursa foto: Facebook]

Infidelitatea nu a fost problema despărțirii dintre Theo Rose și Alex Leonte

Vedeta a mai dezvăluit pe contul său de Instagram că nimeni nu a înșelat pe nimeni și a închis gura răutăcioșilor care au făcut speculații cu privire la acest aspect.

„ Nimeni nu a înșelat pe nimeni. Alex știa de existența lui Anghel. Noi am vorbit despre asta. Ne-am despărțit, în primul rând, pentru că lucrurile nu mai mergeau între noi, după care Alex a aflat de existența lui Anghel în viața mea, l-am pus în temă cu tot ce se întâmplă în viața mea în perioada asta, pentru că am zis că o să vorbim deschis ”, a mai povestit artista.

Anghel Damian, noul iubit al lui Theo Rose [Sursa foto: Facebook]

Cum a reacționat Lia Bugnar când a aflat de relația celor doi

Anghel Damian și Lia Bugnar s-au iubit vreme de mai mulți ani, iar între ei a fost o diferență de vârstă de 22 de ani. Vedeta a făcut declarații scurte pe subiect și nu a dorit să comenteze noua relație a fostului său partener, precizând că dorește ca viața ei personală să fie una privată.

„ Nu e genul meu de lectură și nici nu va începe să fie de acum încolo. Eu nu sunt protagonistă a nimic, nici măcar nu știu despre ce vorbiți. În al doilea rând, înțeleg că este dintr-o zonă de cancan… Scuze, am goluri mari în cultură, dar de golul de cultură cancan nu mi-e rușine. Chiar nu citesc genul acesta de presă.

Eu nu am făcut nicio declarație ever privind viața personală. Dacă dumneavostră îmi arătați interviuri în care povestesc despre viața personală, eu le mănânc. Chiar nu simt nevoia să știe lumea, nu am nicio treabă cu genul ăsta de situație ”, a spus Lia Bugnar pentru Fanatik.

