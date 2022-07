„Primul an fără soțul meu” Declarația surprinzătoare făcută de Alina Sorescu, cu ocazia zilei de naștere! Ce planuri are acum artista, în plin proces de divorț

In articol:

Astăzi, 14 iulie, Alina Sorescu împlinește vârsta de 36 de ani, iar cu această ocazie, artista a făcut o serie de declarații, în cadrul unei emisiuni TV, precizând cum va petrece. Cu toate că se află în plin proces de divorț cu tatăl fiicelor ei, Alexandru Ciucu, blondina nu uită să zâmbească și susține că este optimistă cu privire la viitor.

Așadar, Alina Sorescu a decis să-și serbeze ziua la un restaurant, alături de fiicele sale și de câțiva apropiați, cu precizarea că fetițele ei sunt cel mai de preț cadou.

"Îmi doresc sa petrec doar alături de fetele mele, sunt cel mai important cadou. Este și primul an fără șotul meu, însă încerc sa cred ca lucrurile vor fi bune și ma rog sa intre pe un făgaș normal. Nu sunt nici prima si nici ultima femeie in aceasta situație.(...) Am foarte multi oameni lângă mine. Primesc numeroase mesaje, apeluri, urări, cred ca au fost zeci de mii de mesaje.(...) O să ieșim mai pe seară, eu cu fetele mele și câțiva apropiați, la un restaurant, undeva ca sa marcam momentul. (...)", a declarat Alina Sorescu în cadrul unei emisiuni TV.

„Prioritățile mele sunt fetițele și activitatea mea profesională”

Nu de mult, instanța judecătorească a decis, deja pentru a doua oară, ca fiicele Alinei Sorescu și ale lui Alexandru Ciucu să rămână la mama lor, iar imediat după hotărârea autorităților au apărut numeroase zvonuri potrivit cărora, firma artistei ar fi în faliment și, mai mult decât atât, aceasta și-ar fi găsit deja fericirea în brațele unui alt bărbat.

Așadar, Alina Sorescu a venit cu un răspuns la aceste acuzații ce i s-au adus public, menționând că nimic din toate cele spuse de către ”gurile rele” nu reprezintă fapte adevărate.

„Observ că în ultima vreme, imediat după cea de-a două decizie a instanței privind domiciliul fetițelor la mine, apar în presă articole menite să mă discretiteze. Nu este nimic adevărat și e firesc să mă apar în astfel de situații. Firma mea nu este în faliment, informațiile au fost interpretate eronat în mod voit. Și nu am o altă relație, așa cum s-a vehiculat. Prioritățile mele sunt fetițele și activitatea mea profesională”, a explicat Alina Sorescu, pentru Click.ro.

