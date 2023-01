Primul lucru pe care l-au făcut Georgiana Lobonț și soțul ei, după ce s-au întors din Maldive! Au mers fără să mai stea pe gânduri: „Acum așteptăm”

In articol:

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan radiază de fericire. Deși în urmă cu câteva zile bărbatul anunța divorțul, se pare că mariajul lor merge mai bine ca oricând.

La scurt timp după ce s-au întors din Maldive, acolo unde au avut parte de o vacanță pe cinste, artista și soțul ei au plecat într-o nouă escapadă cu cei mici.

Citește și: „Circul și prosteala aduc bani” Vlăduța Lupău, declarație dură după ce finii ei, Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan, au fost la un pas de divorț! Artista nu s-a mai putut abține și a spus tot

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan au plecat într-o nouă vacanță, după ce s-au întors din Maldive

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan profită de fiecare moment petrecut în familie. Dacă în urmă cu câteva zile soțul artistei confirma divorțul, acum cei doi au început să-și inducă fanii în eroare. După vacanța din Maldive, în care au părut mai îndrăgostiți ca niciodată, artista și soțul ei au bifat o nouă escapadă, de data aceasta în Sibiu, acolo unde s-au distrat pe cinste împreună cu nașii lor și cu cei mici: "Bună dimineața, dragilor! V-o prezint pe nașa mea! Astăzi am fost foarte matinali, la 6 dimineața am fost în picioare și facem fursecuri cu dulceață de trandafiri.(....) Și astăzi am continuat traseul nostru și acum așteptăm să prăjim slăninuță, uite acolo!", a declarat Georgiana Lobonț pe contul personal de Instagram.

Ba mai mult, cântăreața a publicat și o fotografie de familie, alături de soț și de copii: "De la cald la frig! Dar e fain… ne-a fost dor de mers cu atv-urile", a scris Georgiana Lobonț, în dreptul

imaginii publicate în mediul online.

Citeste si: “Puteți să-mi spuneți Mrs. Moft!” Bia Khalifa, declarații despre relația cu Fulgy. Diva s-a cunoscut deja și cu părinții lui- kfetele.ro

Citeste si: Ce pact au făcut Armin Nicoară și Georgiana Lobonț! Avem cele mai noi detalii: "Am stabilit să procedăm așa..."- bzi.ro

View this post on Instagram A post shared by Georgiana Lobonț 🎙 (@georgianalobont)

Rareș Ciciovan a fost cel care a confirmat zvonurile legate de divorț

Reamintim că în urmă cu câteva zile soțul Georgianei Lobonț a confirmat public, în cadrul unui interviu, faptul că el și artista se pregătesc să pună capăt mariajului. Ba mai mult, Rareș Ciciovan susținea că nu există cale de împăcare între el și mama copiilor săi: "Nu am înaintat actele de divorț, le-am făcut extra pentru că am și eu prieteni în România. S-a terminat, cu asta am spus tot, un nou început pentru fiecare. Impulsul de moment e de ani de zile, nu poate fi impuls de moment, impulsul de moment nu se referă la ce s-a întâmplat astăzi. Să nu mă înțelegeți greșit, s-a terminat, e simplu. Și la mine par afaceri foarte bune, una e să pară, alta e să fie.

Citește și: Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan, imagini rare din ziua nunții lor! Cei doi au fost cununați chiar de socrul artistei, preot de meserie

Nu știu, să o sunați și pe ea, să vă răspundă, nu știu. Nu are ce să zică ea urât rău despre mine, că ce?(...) Am făcut doi copii, sunt frumoși, deștepți, seamănă cu mine, ce să zică. Acum cinci ani poate era posibilă treaba asta (n.r. să se împace) dar acum astăzi e gata, orice început are și un final. Chiar dacă doi oameni fac copii, poate acei oameni nu sunt ok, poate unul merge în sus, altul în jos și e o diferență.", declara soțul Georgianei Lobonț în urmă cu câteva zile, pentru spynews.ro.

Pe de altă parte, artista nu a făcut nicio declarație publică despre divorț. Jurnaliștii WOWbiz au încercat să ia legătura cu Georgiana Lobonț pentru a oferi un punct de vedere, însă aceasta nu a răspuns solicitării.

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan [Sursa foto: Instagram]