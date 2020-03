Primul soţ al Mihaelei Rădulescu îşi vinde maşina, un model Fiat Abarth 500, fabricat în 2016, pe care cere 13.999 euro, negociabil. „Turismo 595 New model, Fara accident; Service doar la Fiat; Accept orice test; Motorizare 1,4 Turbo Jet; Putere 180HP din fabrica; Climatizare automata; Scaune Sabelt 70 Racing Carbon imbracate in piele cu logo Abarth si cusatura de culoare rosie;Carcase oglinzi retrovizoare rosii”, se arată în anunţul postat de Bogdan Rădulescu. (vezi cum arăta Mihaela Rădulescu la 22 de ani)

„Volan in piele cu insertii din carbon 8 taste; Sistem de evacuare Record Monza cu 2 elemente finale; Etriere frana Brembo de culoare rosie; Plansa centrala de bord din fibra de carbon; Manere portiere,deschidere portbagaj si suporturi sigla fata spate de culoare rosu; Insertii in grila fata si bara spate de culoare gri inchis; Sistem multimedia Abarth si DAB(Digital Audio Broadcast). Masina poate fi vazuta in Bucuresti”, se mai scrie în anunţ.

Primul soţ al Mihaelei Rădulescu îşi vinde maşina. Bogdan a acuzat-o pe Mihaela că l-a înşelat

Bogan Rădulescu s-a însurat cu Mihaela în 1988, dar căsnicia lor nu a durat mult, circa doi ani, şi s-a destrămat imediat după Revoluţie. "Se împrietenise la facultate cu Brânduşa Novac. A intrat în trupa ei de dans sportiv, de la Casa de Cultură a Studenţilor. De atunci au început adevăratele probleme. Venea târziu acasă, apoi a început să lipsească nopţile. Mai treceam şi eu pe la repetiţii, să înţeleg ce se întâmplă. Nu mi-a plăcut deloc anturajul Mihaelei. Îi ziceam să nu se ducă, dar ea se ducea, nu mă lua în seamă…Aveam tot mai multe semnale că-mi ascunde ceva. Apoi, din păcate, am avut confirmarea. Când am venit într-o zi acasă, pe neaşteptate, am prins-o în pat cu un dansator, Laurenţiu, coleg cu ea de trupă", a povestit Bogdan Rădulescu.

a mai spus Bogdan Rădulescu despre căsnicia cu Mihaela, care a păstrat numele de familie al primului soţ.