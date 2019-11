In episodul serialului de comedie difuzat in aceast weekend, primarul Ghita Spagoveanu intra in bucluc, iar interlopii sunt pe urmele lui. Nici macar spovedania ad-hoc, care are loc chiar in curtea primarului, si nici solutiile salvatoare pentru acesta oferite de preotul satului Vasile Pantiru nu ii sunt pe plac primarului. Va reusi, oare, acesta sa ii fenteze pe cei carora le este dator vandut?

Prin ce păţanii vor trece “Moldovenii”, in episodul din aceasta sambata?

In tot acest timp, un alt eveniment perturba linistea locuitorilor din Gaurenii de Jos, in momentul in care acestia afla ca magazinul satesc intra in faliment, iar in locul lui se planuieste o afacere care se anunta a deveni infloritoare. Problemele in cuplul Mitica-Aurica se intensifica, iar tehnologia de ultima ora este subiectul cel mai dezbatut pe ulitele satului.

Aurica este pe cale sa devina celebra, in momentul in care un cunoscut creator de moda este in cautare de noi fotomodele, insa lucrurile nu sunt intotdeauna ceea ce par. Mitica si Iulian nu vor scapa basma curata, atunci cand intra in custodia unui bun de pret. Acestia vor avea de respectat o singura regula, dar pe care o vor trece cu vederea foarte usor; de aici si pana la un scandal in toata regula cu proprietarul de drept al bunului este doar un pas…

Nu ratati un nou episod al serialului de comedie “Moldovenii”, difuzat sambata, 23 noiembrie, la ora 22:00, la Kanal D!