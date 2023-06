In articol:

Prințesa Diana și-ar fi sărbătorit aniversarea a 62 de ani, dacă nu se petrecea accidentul tragic în care și-a pierdut viața. Aceasta a rămas una dintre puținele prințese iubite cu adevărat de întreaga lume.

Prințesa Diana ar fi împlinit 62 de ani pe 1 iulie 2023

Prințesa Diana s-a născut la data de 1 iulie 1961, la Sandringham, King's Lynn and West Norfolk, Anglia, Regatul Unit și a murit la vârsta de doar 36 de ani, în data de 31 august 1997, Paris, Île-de-France, Franța.

Anul acesta, Prințesa de Wales ar fi împlinit vârsta de 62 de ani, însă, din nefericire, a încetat din viață din cauza unui accident de mașină îngrozitor.

Prințesa Diana a fost prima soție a actualului rege al Regatului Unit, Prințul Charles. De la căsătoria lor din 1981 până la divorțul din 1996, a fost numită Her Royal Highness The Princess of Wales (Alteța Sa Regală Prințesa de Wales), iar după divorț a fost numită Diana, Princess of Wales (Diana, Prințesă de Wales).

După divorț, Prințesa Diana a muncit în special pentru Crucea Roșie.

Ea și-a urmat interesele în filantropie, muzică, modă și călătorii, însă una dintre dezamăgirile ei a fost faptul că trebuia să obțină acordul regal pentru a-și lua copiii cu ea în vacanță sau pentru a reprezenta Marea Britanie în afara granițelor.

Fără a avea o casă de vacanță sau unde să își petreacă sfârșitul de săptămână, Prințesa de Wales și-a petrecut majoritatea timpului în Londra, în majoritatea timpului fără fiii săi, care erau fie cu Prințul Charles, fie la internat.

Prințesa Diana ar fi împlinit 62 de ani. Cum a ajuns să fie cea mai iubită prințesă din lume [Sursa foto: Profimedia]

Cum a ajuns Prințesa Diana sa fie cea mai iubită prințesă din lume

Prințesa Diana a fost numită de foarte multă lume drept „Prințesa inimilor”. Moartea sa a fost una fulgerătoare și încă se discută despre tragicul accident.

Prințesa de Wales este considerată una dintre cele mai iubite prințese, întrucât întreaga viață și-a petrecut-o ajutând oameni și făcând fapte bune.

Lady Di, așa cum i se mai spunea, a fost o susținătoare a Campaniei Internaționale pentru Interzicerea Minelor Terestre, campanie care a câștigat premiul Nobel pentru Pace în 1997. În aprilie 1987, Prințesa Diana a fost una dintre primele celebrități marcante, care a fost fotografiată atingând o persoană infectată cu HIV în sediul organizației Lanțul Speranței.

Contribuția ei la schimbarea opiniei publice în privința bolnavilor de SIDA a fost rezumată în decembrie 2001 de Bill Clinton la „Conferința despre SIDA, în amintirea Dianei, Prințesă de Wales”.

Prințesa Diana a fost mereu milostivă, empatică și gata să ofere ajutor oamenilor aflați în nevoie. Lady Di nu a purtat niciodată mănuși, deși acest lucru era un atribut de etichetă obligatorie. De asemenea, prințesa a dorit să facă lumină în lumea persoanelor homeless, astfel că s-a întâmplat să meargă chiar ea într-un loc unde se adăposteau astfel de oameni și să filmeze toate lucrurile îngrozitoare care se petrec acolo.

Un lucru foarte important care era împotriva casei regale era ca familia regelui să mănânce în bucătărie și nu în zona de dining room. Cu toate acestea, Prințesa Diana nu respecta niciodată această regulă, fiind una dintre cele multe altele pe care le încălca. Chef-ul ei personal, Darren McGrady a declarat că Prințesa de Wales intra în bucătărie și mânca de pe blat în timp ce el gătea, lucru foarte neobișnuit pentru o față regală. Uneori, Diana prepara cafeaua pentru ea și pentru chef.

Surse: wikipedia.org, life.ro, fasingur.info