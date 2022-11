Problema medicală care i-ar putea crea mari dificultăți lui Culiță Sterp la cântat! Artistul se teme de ce ar putea urma: „Vreau să știu și eu cum este”

In articol:

Culiță Sterp se numără printre cei mai iubiți și apreciați artiști de la noi din țară, iar atunci când vine vorba despre evenimente, cântărețul se află, fără doar și poate, în topul preferințelor românilor. Ei bine, însă, pentru că îi ține mereu la curent pe fanii săi cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, și pentru că împărtășește totul cu urmăritorii din mediul online, cântărețul le-a spus

admiratorilor că plănuiește să-și pună un aparat dentar.

Astfel, pentru a fi sigur că aparatul dentar nu-l va împiedica să-și ducă la bun sfârșit proiectele muzicale, cântărețul a întrebat dacă în lista sa de prieteni virtuali există vreo persoană care poartă aparat, căci ar vrea să știe dacă acesta îl va încurca sau nu la cântat.

„Am pe aici pe cineva, vreun cântăreț, care și-a pus aparat dentar? Vreau să știu și eu cum este, poți să mai cânți? Te deranjează, nu te deranjează la cântat? Că așa de vorbit știu cum e că toată lumea care și-a pus mi-a zis cum e, dar nu cunosc pe cineva care să aibă aparat și să cânte. Vă rog să-mi scrieți dacă sunteți, că s-ar putea să-mi pun și vreau să știu cum e. Am câțiva dinți strâmbi și vreau să-i îndrept”, a spus Culiță Sterp pe rețelele de socializare.

Decizia pe care Culiță Sterp a luat-o, după scandalul de la Madrid

Recent, Culiță Sterp a ținut-o primele pagini ale ziarelor, asta după ce a fost implicat într-un scandal, chiar la Madrid, acolo unde a fost invitat să întrețină atmosfera în cadrul unui eveniment privat, mai precis un botez.

Organizatoarea fericitului eveniment a plătit artistului și formației sale biletele de avion, dar și cazarea, asta pe lângă onorariu. Ei bine, însă, în seara evenimentului, cântărețul a fost invitat să cânte la o altă petrecere, care avea loc în același restaurant, așa că a onorat cu prezența și respectivul eveniment, bineînțeles, în pauza dintre programe.

Acest lucru a enervat-o la culme pe organizatoarea botezului, făcându-i un scandal monstru artistului și amenințându-l că nu va vedea niciun ban din partea sa.

În acest sens, Culiță Sterp a decis să rezolve problema pe cale legală, mai ales că a semnat un contract cu femeia, pe care aceasta nu l-a respectat, căci nu l-a plătit, așa cum era stabilit.

"Noi avem contract cu doamna și i-am spus că o să o dăm în judecată pentru că nu e normal să nu ne mai plătească niciun leu. Măcar dacă nu mai voia să ne mai plătească pentru următoarele ore, dar trebuia să ne plătească pentru programul de la 20:00 la 01:00.Eu am vorbit cu un avocat de la Cluj, am și înaintat o plângere și sper să se rezolve totul pe cale legală. O să cer și despăgubiri doamnei pentru că nu se face așa și daune morale pentru că tot scandalul ăsta nu a fost ok. Îmi strică și imaginea, vine ea la mine să arunce cu microfonul, erau o grămadă de oameni care filmau" , a mărturisit Culiță Sterp, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.