Problemele cu care se confruntă acum Gina Pistol și Smiley! Amândoi au dureri foarte mari! Blondina i-a rugat pe fani să nu se sperie

In articol:

Gina Pistol este foarte activă în mediul online și mereu își ține fanii la curent cu activitățile ei. În urmă cu câteva zile, blondina dezvăluia că a început să meargă la sală pentru a se menține în formă, iar acum antrenamentele i-au dat câteva bătăi de cap, atât ei, cât și soțului ei, Smiley.

Antrenamentele la sală le-au dat bătăi de cap Ginei Pistol și lui Smiley

Iată ce s-a întâmplat cu cei doi!

Gina Pistol a trecut printr-o sarcină, însă silueta ei este de invidiat. Prezentatoarea TV încearcă din răsputeri să se mențină în formă, iar recent a dezvăluit pe Instagram că a început să meargă la sală. Aceasta se antrenează cu un antrenor personal și a reușit să îl convingă și pe Smiley să meargă cu ea. În urmă cu puțin timp, blondina a împărtășit cu fanii ei că antrenamentele i-au dat câteva bătăi de cap, mai exact a făcut febră musculară. Cu aceeași problemă se confruntă și Smiley, iar cei doi au tratat situația cu râsete și au făcut haz de necaz.

Citește și: „În dormitor” Gina Pistol a scăpat mesajul intim pentru Smiley pe internet, chiar de ziua artistului! Fanii au crezut că nu văd bine

„Gina Pistol: Dacă mă vedeți prin oraș zilele acestea mergând ciudățel așa, ca un recuperator aș spune, să știți că nu mi-am schimbat stilul de mers, ci am februță musculară...atât eu cât și...soțul meu, și el are februță

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: A vrut să aibă un moment sexy în duș, dar a reușit opusul. Incredibil cum s-a filmat o celebră influenceriță| VIDEO&FOTO- stirileprotv.ro

Gina Pistol: Și dacă vă întrebați de ce avem febră musculară, este pentru că...

Smiley: Mergem în mâini!

Gina Pistol: Pentru că am lucrat bine la sală, și apoi mergem în mâini că picioarele nu le mai putem folosi.”, au spus cei doi pe Instagram.

Postare InstaStory Gina Pistol [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: „Tata mă agresa fizic pentru că eram rebelă, și pe băieți i-a agresat, dar pe mine cel mai tare.” Dana Roba a vorbit despre abuzurile la care a fost supusă în copilărie- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Imagini din noaptea crimei de la Mangalia, surprinse de camerele de supraveghere. Ce a făcut Loredana după ce a abandonat cadavrul Alinei Ciobanu?- stirilekanald.ro

Citeste si: Temperatura apei Mării Negre în august și septembrie 2023- radioimpuls.ro

Gina Pistol a început să meargă la sală

După mai bine de două luni de la nuntă, Gina Pistol le-a dezvăluit urmăritorilor ei de pe internet că vrea să facă o schimbare în viața ei.

Mai exact, soția lui Smiley s-a decis să adopte un stil de viață sănătos, începând chiar să meargă la sală, pentru a se menține în formă. Deși a recunoscut că se împarte cu greu între viața de mamă, activitățile casnice și sport, Gina s-a declarat mulțumită de prima zi în care a reușit să meargă la sală.

Citește și: „Nu spun să renunți la tot, ai putea sa petreci mai mult timp cu familia ta” Gina Pistol și Smiley, probleme în paradis?! Mesajul care i-a pus pe gânduri pe fani, la doar câteva luni de la nuntă

„Am plecat de la antrenamentul de astăzi și sunt foarte mândră! Îmi este foarte greu să plec de casă. De multe ori nu am timp, îmi și găsesc singură scuze să nu ajung la sală, apoi când ajung la sală, îmi este foarte greu în timpul antrenamentului, îmi vine să strig și să înjur și să renunț. Dar după ce termin antrenamentul, am așa o stare de bine, o oboseală placută. Și sunt mândră că am reușit. Am reușit să merg la sală!(...) Este un proces, durează un pic”, a povestit Gina Pistol pe internet.