Problemele de sănătate nu au ocolit-o pe Raluka. Ce i s-a întâmplat artistei: „Nu știu cum am cântat la ultimul concert”

Raluka este una dintre cele mai iubite artiste de la noi din țară. Vedeta s-a făcut cunoscută și apreciată de către public datorită talentului său. De-a lungul carierei, cântăreața a lansat foarte multe melodii care au fost imediat plăcute de fani și care au ajuns să ocupe locuri importante în tranding-ul românesc.

Raluka are probleme de sănătate

Artista Raluka [Sursa foto: Instagram]

În ultima perioadă, foarte mulți români se confruntă cu noul val de gripă care pare că nu vrea să mai plece. Problemele de sănătate din această perioadă nu i-au ocolit nici pe artiști. În urmă cu ceva timp, Raluka a postat pe pagina sa de Instagram un mesaj în care își îndemna urmăritorii să aibă grijă de ei. Vedeta a mărturisit că și ea este foarte răcită și nu știe cum a reușit să ducă la bun sfârșit ultimul său concert.

„Și eu sunt răcită. Abia am înviat astăzi. Vă zic foarte sincer că nu știu cum s-a dezvoltat gripa asta în ultima perioadă sau m-a prins pe mine un pic mai slăbită, dar e ceva rău cu răceala asta. Nu știu cum am cântat la ultimul concert, dar m-am descurcat, iar de astăzi, încep să îmi revin. Aveți grijă de voi dragilor, că e groasă rău cu răceala asta”, a transmis artista pe rețelele de socializare.

Raluka a mai avut probleme de sănătate în urmă cu ceva timp

La începutul acestei luni, artista îi întreba pe fani dacă ar trebui să meargă la doctor. În urmă cu ceva timp, cântăreața împreună cu alte vedete au luat parte la filmările ce se vor difuza în noaptea dintre ani. Filmările au durat două zile, iar în toată această perioadă vedetele au trebuit să arate impecabil. Se pare că pantofii cu toc purtați de Raluka i-au cam făcut probleme, iar artista a rămas cu degetele de la picioare amorțite.

”Mi-am dat seama că eu încă am două degete de la picioare amorțite, după filmarea de Revelion, care se întâmpla acum trei săptămâni. Nu cred că e normal, nu, să mai am pernuțele de la două degete amorțite pentru că am stat pe tocuri două zile non-stop. Dar chiar și așa, oare e în regulă sau să mă duc la un doctor? Sau să aștept să se dezmorțească ele de la sine?”, a spus vedeta pe pagina sa de Instagram.