„Prodan Residence” Anamaria Prodan își deschide propriul complex rezidențial! Impresara are mari planuri de viitor

După ce s-a despărțit de fostul soț, Anamaria Prodan nu a stat nicidecum cu mâinile în sân. Impresara și-a dorit să își dezvolte afacerile și să devină din ce în ce mai prosperă și iată că face progrese în acest sens.

Chiar dacă a trecut printr-o perioadă grea din punct de vedere emoțional, de fiecare dată s-a ridicat din ce în ce mai hotărâtă să devină cea mai bună versiune a ei. În ultimele luni și-a deschis mai multe afaceri profitabile, iar acum pune la cale un nou proiect care se preconizează a fi de mare succes.

Anamaria Prodan face bani din fiecare idee pe care o are. Calitățile de femeie de afaceri au dus-o pe culmile succesului, în momentul de față având deja mai multe afaceri care îi aduc bani frumoși. Printre acestea se poate număra lansarea propriei cărți, crearea propriului parfum despre care Anamaria Prodan declară că este de o calitate excepțională, realizat în onoarea mamei sale, propria linie de bijuterii și mai are pe listă alte câteva, printre care deschiderea unui restaurant luxos, crearea unei linii de vinuri de lux și, iată, „Prodan Residence”, iar lista nu se termină aici.

Anamaria Prodan își deschide propriul complex rezidențial

Pentru moment, Anamaria Proadan nu a oferit prea multe detalii despre cel mai nou proiect al său, dacă se desfășoară în România sau în Dubai, acolo unde petrece destul de mult timp în compania altor oameni de mare succes.

Impresara își îndeplinește încă un vis, și anume acela de a avea propriul complex rezidențial, de la care se pare că are mari așteptări. Anunțul a fost făcut pe Instagram, acolo unde a mărturisit că va oferi mai multe detalii cât de curând.

Anamaria Prodan și lansat propria linie de parfumuri

În cadrul unui interviu, Anamaria Prodan a dezvăluit că parfumul pe care l-a lansat recent este dedicat mamei sale, având în spate o poveste specială. Impresara a petrecut luni bune în căutarea mirosului perfect, varianta cea mai bună venind abia după 8 luni de căutări intense.

„A fost dorința mamei mele. Ea a încercat să facă un parfum al ei acum foarte mulți ani și nu a prins fabulos, așa că am zis să fac eu unul de top. Am niște prieteni foarte buni în Turcia, la o companie cosmetică, iar reprezentatul pe România mi-a propus o astfel de colaborare și am decis sa fac un parfum cu iz arăbesc, gen oriental, atât pentru bărbați, cât pentru femei. Am stat opt luni împreuna cu echipa, până am ales mirosul", a spus Anamaria Prodan.