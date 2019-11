Promo Puterea dragostei 21 noiembrie. Ce se întâmplă la Puterea dragostei în emisiunea de joi, 21 noiembrie. Au fost difuzate imagini în exclusivitate.

Andreea aruncă acuzații la adresa Biancăi. A petrecut noaptea la hotel cu iubitul ei, Livian? Ricardo amenință că va aduce dovezi că a fost și el la hotel cu Manuela. Andreea a început să plângă și să spună că nu mai face față răutăților din casă. Concurenta se ceartă și cu Jador, iar el mărturisește că se abțină să nu facă urât doar pentru că are de-a face cu o femeie.

Andreea Mantea îi spune Biancăi că staff-ul va verifica imaginile de pe camerele de supraveghere de la hotel pentru a vedea dacă ea și-a petrecut noaptea cu Livian.

Andreea: Ți-ai petrecut weekendul cu Livian, fata mea!

Bianca: Păi dacă plec cu valiza înseamnă că mă duc la Livian?

Andreea: Dar unde te-ai dus tot weekendul?

Bianca: E treaba mea unde mă duc.

Andreea: Unde ai fost?

Livian: Andreea! Cu valiza unde s-a dus... Nu-ți mai sufleca buzele, că mă iau și eu de tine!

Andreea: Ia zi! Ia zi, că te ascult! (către Bianca) Tu stai aici pentru bani, pentru ce stai?

Bianca: Pentru bani?

Andreea: Dar pentru ce? Pentru bani, pentru faimă.

Ricardo: Dacă e căpățânoasă și nu termină... E încăpățânoasă și nu termină, mă enervează! O să-i aduc dovada!

Deea: Ce dovadă?

Ricardo: Gen că am fost noi doi la hotel și chestii dintr-astea. Cum să spună că am mințit dacă așa s-a întâmplat?!

Bianca: Dar începutul relației... A început ca fake!

Andreea Mantea: Andreea, ce ai avut astăzi?

Andreea: Important e că nu am nimic personal cu ei, le-am și spus și mă repet. Dar dacă sunt atacată, atac! E prea multă perversitate și răutate și nu fac față. Vorbe așa... care nu sunt adevărate. Am venit să mă fac de râs aici?

Andreea Mantea: Livian, de ce te-ai certat cu Andreea?

Andreea: Auzi, scuzele astea ale tale sunt doar pentru televiziune așa.

Jador: Eu vreau să vorbesc, m-a întrebat doamna Andreea pe mine.

Andreea: Nu am nevoie! Nu am nevoie de scuze de-astea!

Jador: Fiind femeie, nu ți-am zis nimic! Dacă erai un bărbat, îți promit, îți jur că târam pe aici cu el!

Andreea Mantea: De ce nu ai încercat să lămurești situația acum că a plecat Bianca de la hotel cu bagajul? Voi când ați ieșit la club... Ea ieșea cu un bagaj?

Roxana: Adică după ora 12 noi putem să ne facem de cap.

Bianca: Serios?! Tu vorbești de chestia asta?

Livian: Bianca, nu te băga acum în alte discuții, dă-i pace!

Roxana: Ia ascultă, că nu ești apărătorul patriei, e o discuție între femei, nu între bărbați! Ești femeie? Ești femeie?

Andreea Mantea: Livian, dacă într-adevăr Bianca ar fi plecat la spălătorie la 12 noaptea, tu nu ai fi avut nimic de spus?

Andreea Mantea: Manuela, tu mai poți?

Manuela: Astăzi am simțit așa că nu...

Andreea Mantea: Nu știu cât este de real, dar din păcate Bianca mi se spune că vor fi verificate camerele de la hotel!Bianca: Dar care este problema până la urmă?