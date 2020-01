Promo Puterea dragostei 6 ianuarie. Ce se întâmplă la Puterea dragostei în emisiunea de luni, 6 ianuarie. Au fost difuzate imagini în exclusivitate.

Ella stă de vorbă cu Manuela și-i mărturisește că a suferit mult din cauza lui Jador și că a ajuns să regrete că nu a făcut un cuplu cu Iancu. Ella și Iancu merg împreună în camera roșie. Roxana are motive să creadă că relația Denisei cu Iancu scârțâie. Marius dezvăluie că el și Andreea Pirui își vor asuma relația pe care o au.

Citeste si: Puterea dragostei: Iancu a sărit să-l bată pe Ricardo și l-a pus jos! A ieșit scandal imens în Gală

Citeste si: Cum o are Turcu salvată în telefon pe Roxana! Un fost concurent de la Puterea Dragostei l-a dat de gol

Iancu susține că el și Denisa au discuții și neînțelegeri. Concurenta i-a scris un mesaj și l-a transmis echipei de producție a emisiunii. Andreea Mantea citește scrisoarea Denisei pentru Iancu, iar concurenții din casă sunt impresionați până la lacrimi de cuvintele ei.

Promo Puterea dragostei 6 ianuarie. Denisa, mesaj emoționant pentru Iancu: "Îți promit că te aștept până îți pui ordine în gânduri"

Ella: Am făcut ce am simțit, dar am greșit și am suferit! Și nu vreau să fac pe victima sau așa mai departe, dar chiar am suferit mult. Și nu meritam! Consider că doar am iubit! Și am refuzat alte persoane ok poate, care acum...

Manuela: Adică îți pare rău după Iancu?

Ella: Da, și de Iancu. Îmi pare rău și de Iancu. Nu, nu, nu-l regret...

Livian: Nu e nici Pirui, nu e nici Denisa, Ella are cale liberă și-l atacă pe Iancu!

Iancu: Ia spune-mi, Ella, ce simți? Crezi în destin?

Ella: Da!

Iancu: Da?

Livian: Crezi în Iancu adică?

Ella: Da!

Manuela: De ce nu v-ați asumat o relație aici în casă?

Marius: Am stabilit că se va întâmpla când se va întoarce!

Manuela: Eu zic să nu mai fi atât de sigur.

Roxana: Noi am sunat-o pe Denisa, când erați voi în camera roșie, știi, și eu cred, tind să cred că ea... Nu știu! E ceva între ei care scârțâie, știi de ce? Pentru că a fost foarte rece...

Ella: După cum am văzut cum te-ai comportat în camera roșie, nu cred că-ți mai dorești prea mult... Prea multe cu ea. Și vezi că a fost vizibil tot! Au văzut și fetele!

Iancu: Sunt într-un moment al vieții mele mai complicat. Mie de obicei îmi place să mă gândesc foarte bine. O să mă gândesc foarte bine și o să iau o decizie.

Ella: Dacă exista iubirea aia mare, erați împreună aici, nicidecum nu te lăsa să vii singur!

Manuela: (către Ella) Lumea zice pe aici că într-adevăr ai făcut ca să-i faci în ciudă lui Jador, eu nu zic nici că da, nici că ba, pentru că tu știi cel mai și cel mai bine, dar știi că el o să se folosească de chestia asta și o să-ți scoată ochii foarte mult. (către Iancu) Ce sentimente a trezit în tine camera asta?

Iancu: Nu e, mă... Noi oricum am avut ceva așa neconsumat în trecut, ne-a venit acum să... să ne jucăm, să mai facem glume pe seama la ce a fost.

Andreea Mantea: E teatru ce face ea acum cu Iancu?

Livian: Nu neapărat teatru, o tactică prin care să dovedească sau să-l întărâte pe Jador: Bă, chiar nu te mai plac și asta e dovada!

Andreea Mantea: Pansamentul! (către Iancu) V-ați despărțit?

Iancu: Nu.

Andreea Mantea: Sunteți certați?

Iancu: Nu suntem nici certați. Avem noi discuții așa, între noi, dar nu, nu de ceartă.

Andreea Mantea: Și Denisa plânge. Avem un mesaj de la ea. L-a trimis în producție pentru tine, Iancu. "Am ajuns să te iubesc așa de mult încât tot ce vreau e să te văd pe tine fericit. Tu știi unde sunt eu și-ți promit că te aștept până-ți pui ordine în gând și te convingi ce simți cu adevărat."