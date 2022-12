"Puteam să devin soția unui cioban" Cum arăta viața Ramonei Olaru, înainte să ajungă pe micile ecrane. Blondina a trecut prin multe greutăți, până a atins succesul: "Am fost la sapă, la cules de porumb"

In articol:

Până să ajungă să se bucure de notorietate și de o carieră de succes în televiziune, viața Ramonei Olaru nu a fost deloc ușoară. Asistenta TV a muncit enorm pentru a ajunge în punctul în care este acum și a fost nevoită să facă multe sacrificii.

Cum arăta viața Ramonei Olaru, înainte de a deveni cunoscută

Ramona Olaru este una dintre cele mai apreciate asistente TV și se bucură, în momentul de față, de o carieră impresionantă, dar puțini știu că blondina a trecut prin multe greutăți, înainte de a cunoaște succesul. Vedeta a povestit că provine dintr-o familie modestă. Și-a petrecut copilăria la țară și a fost învățată de mică cu munca, iar acest lucru a făcut-o, în timp, să se adapteze la orice situație: "Cine știe, poate mă măritam cu vreun cioban la mine acolo, să am oi sau ceva. Dacă sunt de la fermă…niciodată nu știi. Oricum, mereu am zis că plec de acolo, nu mă mai întorc să stau, să locuiesc acolo. Dar, poate dacă nu prindeam trenul la momentul respectiv, oricând puteam să devin soția unui cioban de la stână sau să lucrez la ferma de vaci, unde și ai mei au lucrat.

De acolo suntem. Nu am o problemă cu asta, am muncit foarte mult în domeniu. Am fost la sapă, la cules de porumb. Nu pot să mă mai gândesc acum că aș fi putut să fiu acolo. Dar pot să mă adaptez la orice. Mă pot adapta la orice muncă.

Mai sunt oameni care mă sună acum și îmi zic: "Uite, cineva vrea să facă o campanie cu tine! Cam câți bani vrei?". Eu zic, nu știu, ca să dau acum o sumă, 10.000 de euro. Îmi zic: "Dar cine ești tu să îți dea atâția bani?". Am muncit atâția ani și merit să câștig treaba asta. În plus, eu banii aceștia nu i-am avut până acum, pot să trăiesc fără ei. Ei rămân așa: "Cum adică nu ai avut banii ăștia și poți să trăiești fără ei?". Păi nu i-am avut. Sănătate, dacă vrei bine, dacă nu, la revedere. Cred că acesta a fost motivul care m-a făcut pe mine să trec peste orice, să merg din ce în ce mai departe și să câștig din ce în ce mai mult. Dacă stăteam cu frica în sân probabil că nu mergea și acceptam orice și nu mai eram la fel de curată.", a povestit Ramona Olaru, pentru ego.ro.

Ramona Olaru [Sursa foto: Instagram]

Ramona Olaru, despre începuturile carierei în televiziune

Ramona Olaru a vorbit și despre debutul în televiziune și despre schimbările care au venit la pachet cu oportunitatea de a face carieră în domeniu: "A fost o chestie de moment. A fost destul de greu la început. Mi se părea extrem de mult pentru mine, un om care nu făcuse niciodată televiziune. Să intru live, 4 ore, într-un domeniu despre care nu știam nimic, adică să prezint vremea. Eu acolo am învățat să prezint vremea.", a mărturisit Ramona Olaru, pentru sursa citată.

Ramona Olaru [Sursa foto: Instagram]