Puterea Dragostei 07 februarie. Tensiunile ating din nou cote maxime în casa Puterea Dragostei.

Daiana: Noi ne-am văzut în țară, asta e problema. Înțelegi? Eu de Revelion am fost cu el (n.r. - Philip), am fost la el acasă de Revelion.

Ligi: Vrei să spui că ai avut o relație pe bune cu el, nu?

Daiana: Da, noi aveam o relație, da.

Puterea Dragostei: Ligi nu mai vrea o relație cu Philip după ce a stat de vorbă cu Daiana

După ce a stat de vorbă cu Daiana, Ligi s-a supărat pe Philip și a exclus definitiv posibilitatea unei relații pe viitor. Se pare că bărbatul despre care noua concurentă vorbea era chiar cel care acum înceară să o cucerească pe Ligi.

Ligi: N-ai nicio șansă! Ești out din viața mea, eu nu am timp de așa ceva.

Jador: Tu acum ești acum supărată că nu te mai vrea Philip!

Ligi: Nu mai are nimeni ce să îmi explice! Am înțeles foarte bine ce fata asta a avut de spus și e foarte simplu. Eu nu fug după bărbați, nu am ajuns chiar așa de rău încât să fug eu după atenția bărbaților!

Philip: Eu am pierdut foarte mult din orgoliul meu ca să înțelegi tu unele chesti, dar...

Ligi: Hai să nu vorbim de orgoliul meu, că mi l-ai cam gâdilat.

Philip: Văd că maturitatea dintre noi doi, cred că eu parcă am 28 de ani și tu 20.

Puterea Dragostei: Un nou scandal între Turcu și Roxana

Roxana și Turcu de la Puterea Dragostei nu reușesc să ajungă la niciun compromis. Cei doi concurenți din emisiunea de la Kanal D se ceartă în fiecare zi.

Jador: Tu ai greșit, trebuie să îți asumi!

Roxana a izbucnit în plâns.

Roxana: Lasă! Dar mama când a văzut la televizor ce a zis? Ce-au zis mama și tata când mi-a zis „dă-l în **** mea, să plece, să nu-l mai văd în viața mea”?!

Turcu: Roxana, du-te cu teatrul ăsta de aici la altcineva. Nu o mai da tu în vrăjeală.

Puterea Dragostei: Ligi s-a supărat pe Jador

Andreea Pirui: Jador, tu mi-ai spus mie despre Ligi ceva.

Ligi: Și știi la ce mă refer, așa că las-o baltă.

Andreea Pirui: Știi ce mi-ai zis, nu?

Jador: Tu nu vorbi nimic din ce am vorbit noi.

Andreea Pirui: În club, mi-ai spus că tu chiar o placi pe Ligi. Mi-ai zis sau nu mi-ai zis?

Jador: Da. Ligi, ce vreau eu să reiasă din treaba asta. Eu... chiar mi-a fost drag de tine.

Ligi: Și acum nu mai vrei să recunoști. Ești un neasumat.

Jador: Sunt ofticat că te-ai pupat cu ăsta. (n.r. - cu Philip)

Puterea Dragostei: Philip neagă relația cu Daiana

Andreea Mantea: Daiana, de ce nu ai spus adevărul încă de la început în legătură cu domnul Philip? Philip, ai avut o relație cu Daiana?

Philip: Nu a fost o relație.

Andreea Mantea: Dar ce ai avut?

Philip: Am ieșit și am stat împreună, nu a fost o relație gen relație relație. Nu aveam cum să am relație.

Philip: Eu îți dau mesaj cu „ce faci” și tu ai de-astea și de față cu mine. Te dai sfântă așa și tu ai glume cu el de față cu mine?

Puterea Dragostei: Scandalul dintre Turcu și Roxana continuă

Roxana a dansat cu noul concurent, Cătălin.

Turcu: Ai demonstrat că ești o femeie care imediat se duce altul.

Roxana: Nu am demonstrat nimic, măi băiatule! Ai dansat cu o fată, am dansat și eu cu un băiat.

Turcu: Îmi pare rău că mi-am pierdut timpul cu tine și mi-am irosit șase luni sau cât a fost cu o femeie care nu merita nici... Nici o săptămână nu trebuia să stau cu tine!