După ce și-a arătat interesul față de Andreea Oprică, dezamăgită de comportamentul lui la intrarea în casă, concurenta spune că nu vrea să mai aibă de-a face cu el.

Andreea Oprică: Nu vreau să te simți cumva obligat față de persoana mea. Poți să faci ce vrei! din punctul meu de vedere, eu nu vreau să te mai cunosc.

Andy: Bine, din momentul ăsta nici eu nu vreau să te mai cunosc. Și cum facem? Mai ești îndrăgostită de mine?

Andreea Oprică: Îți dai seama că nu trece așa, de pe o zi pe alta, ce simt eu pentru tine, dar cu siguranță o să îmi treacă.

Philip: Acum îl apreciezi, după ce îl pierzi?

Bianca: Nu am zis că îl apreciez, am zis că regret ceea ce am făcut.

Philip: Faptele și vorbele nu cred că au legătură cu asta.

Livian: Bianca, nu știu, eu am zis, nu mai vreau să avem nimic.

Bianca: Nu mă interesează ce spui tu! eu fac ce vreu și ce simt, ca să nu regret după, tot restul vieții.

Daiana: Este o femei drăguță, are simțul umorului.

Gabriel: Da, și?

Daiana: Du-te spre ea!

Daiana: Dacă Livian e certat cu Bianca, a trebuit să te cerți și tu cu mine, nu?

Gabriel: Nu, Doamne, cine a zis asta?

Daiana: Păi văd că glumele voastre coincid. Dacă Livian vrea să o enerveze pe Bianca, trebuie să mă enervezi și tu pe mine?

Gabriel: Daiana, încetează cu chestiile astea, nu își au rostul! Nu voi fi niciodată cu Ella.

Daiana: Ok, nu vrei să fii, nu te mai apropii de ea. De azi încolo, când vii să fii în emisiune, nu stai lângă ea, nu o bagi în seamă!

Andreea Pirui: Andy, te-ai îndrăgostit?

Andy: Da, gata sunt!