„Da, am fost la băieți la hotel în seara în care au pecat Andra și Bogdan. Andra mi-a zis să mă duc cu ea. Eu știam că o să am probleme. L-am ajutat la bagaje.

Am stat și am râmas până la 4, apoi am sunat un taxi și ne-am dus la hotel, unde am ajutat-o și pe Andra să facă bagajul, că dimineață pleca”, a povestit Deea.

Jador a contrazis-o pe Deea și a povestit că Deea și Ricardo au dormit împreună. „Minte, minte. Ea a dormit acolo, la noi. Ea l-a alungat, Ricardo a insistat să rămână, ea l-a alungat, el a insistat să rămână și până la urmă a rămas și au dormit împreună”, a povestit Jador.

Andreea Mantea s-a supărat pe fetele care merg la hotelul băieților

„Duceți-vă la film, duceți-vă la hotel, faceți copii! Că de asta ați venit aici! Ați venit să vă cunoașteți aici și să trăiți această experiență!”, a spus Andreea Mantea, enervată de faptul că unii din concurenții de la Puterea Dragostei au încălcat din noi regulamentul.

Jador a spus însă că e normal ca fetele și băieții să trăiască momente și departe de camerele de filmat. „Dragostea implică și asta”, a spus el.

, le-a mai spus Andreea Mantea.