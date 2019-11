Familia Dolănescu a fost lovită de blestem în ultimele săptămâni. Pe 5 noiembrie a decedat mama lui Ionuţ, fiul nelegitim al marelui Ion Dolănescu. Ionuț Petrescu a susținut mereu că tatăl lui este celebrul Ion Dolănescu, care s-ar fi iubit cu mama lui în tinerețe, pe vremea când aceasta lucra în casa marelui artist. (vezi cât de frumoasă este fiica din Costa Rica a lui Dragoş Dolănescu)

„DUMNEZEU sa odihnească sufletul mamei mele in pace! Astăzi a încetat din viață mama mea! Este dureros să pierzi o fiinţă dragă și în special pe cea datorită căreia exiști, MAMA! Am sperat, ne-am rugat pentru însănătoşirea ei, dar moartea a fost mai puternică şi ne-a smuls-o dintre noi. O voi păstra în inima mea tot restul vieţii. Dumnezeu s-o ierte şi să-i primească sufletul în grădina sa!”, a postat Ionuț Petrescu, cel care se îngrijește de ani buni de mormântul de la Bellu al lui Ion Dolănescu.

Familia Dolănescu a fost lovită de blestem: “Un gând pios pentru Tușa Leana, din Perșinari"

Pe 19 noiembrie au murit doi membri ai familiei lui Ion Dolănescu. Este vorbe despre sora mai mare a acestuia, dar şi de fostul său cumnat, fratele Mariei Ciobanu. “S-a stins din viață Ilie, ultimul meu frate. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească!”, este mesajul scris de Maria Ciobanu, lângă poza cu ultimul ei frate.

“Un gând pios pentru Tușa Leana, din Perșinari, sora mare a tatălui meu, de care am fost foarte legat sufletește și pentru unchiul Ilie Diaconu din Eforie Sud, fratele mamei Maria, care ne-au părăsit astăzi. Dumnezeu să-i odihnească în pace!”, a postat Ionuţ, fiul lui Ion Dolănescu şi al Mariei Ciobanu.