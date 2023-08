"Puteți voi călca pe urmele mele?" Brigitte Pastramă s-a săturat să audă critici, la fiecare pas. Cum i-a pus la punct pe cei care nu pierd nicio ocazie să îi judece viața

In articol:

Brigitte Pastramă a reușit, în ultimii ani, să bifeze reușită după reușită, dar acest lucru a venit la pachet, aparent, și cu un val de critici la adresa ei. Deși și-a asumat întotdeauna rolul de persoană publică, bruneta este de părere că toate ar trebui să aibă o limită.

Brigitte Pastramă este una dintre cele mai cunoscute vedete de la noi din țară. Bruneta duce o viață frumoasă și fără griji, iar acest lucru, susține ea, nu le pică bine multora. Fosta soție a lui Ilie Năstase spune, însă, că tot ceea ce are a obținut prin multă muncă, tocmai de aceea nu înțelege uneori criticile celor din jur.

„Mulți invidiază modul în care îmi trăiesc viața și binecuvântările pe care mi le că Dumnezeu. Dar ca să calc astăzi pe drumul acesta, mulți spini și prin mult foc am trecut. Calea vieții mele nu a fost deloc ușoară până am ajuns să îl cunosc pe Domnul meu care azi mă adapă în adevărata apă a vieții!

Puteți voi călca pe urmele mele? Voi ce azi tânjiți după binecuvântarea mea? Și chiar dacă ați putea călca, fără a vă preda viața în mâna Lui, tot nu ați gusta din bunătatea pe care El mi-o dă azi!”, a scris Brigitte Pastramă, în cadrul unui InstaStory.

Brigitte Pastramă a trecut printr-o perioadă grea anul trecut

În urmă cu ceva timp, Brigitte Pastramă a oferit un interviu pentru wowbiz.ro, prin care a mărturisit că a trecut prin clipe grele anul trecut, când a fost pe patul de spital. Bruneta a spus că Sara, fiica ei, a fost singura persoană care a vizitat-o, iar de atunci a început să se gândească la vremurile în care va înainta în vârstă și va deveni neputincioasă.

„Am avut anul trecut un episod în care am fost pe un pat de spital și unica persoană care a venit la mine a fost fata mea. În momentul acela mi-am zis ce rămâne în viața asta, decât copiii? Până la urmă, totul e trecător.

Aveam 45 de ani atunci și mă gândeam cine are grijă de mine la bătrânețe? Trebuie să am grijă de copiii mei să nu devină drogați, să trăiască ca o plantă agățătoare. De atunci am înscris-o la o școală privată și am vrut să elimin tot ce înseamnă droguri, alcool din viața Sarei.”, a mărturisit Brigitte Pastramă, în urmă cu ceva timp.