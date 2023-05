Puțină lume știa asta despre Serghei Mizil! Viciul de care a reușit să scape, deși s-a apucat de la o vârstă foarte fragedă: „Toți tovarășii mei de competiție s-au dus”

In articol:

Serghei Mizil este apreciat de mulți români, intrând în sufletele tuturor prin prisma poveștilor sale de viață, pe care le-a spus întotdeauna fără rețineri. Așa s-a întâmplat și recent, căci invitat în cadrul emisiunii ”Fiță cu Adiță”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive și moderată de Adiță Voicu, Serghei Mizil a făcut o serie de dezvăluiri din viața sa, însă acesta a fost ajutat și de către Miron Cozma, amicul său, care la rândul lui a fost prezent în cadrul

emisiunii online.

Ei bine, întrebați de către moderatul emisiunii cum s-au cunoscut, cei doi prieteni au dezvăluit acest lucru, explicând că prima întâlnire a avut loc la pușcărie, atunci când Serghei Mizil a mers în vizită la Fane Spoitoru, care era coleg de celulă cu Miron Cozma.

„Miron Cozma: Ne-am cunoscut la pușcărie, când a venit la Fane Spoitoru, are dreptate.

Serghei Mizil: Eu am venit la Fane cu Mădălin Voicu și am zis să stăm toți. Ți-am zis de ce am ținut mult la tine, pentru ce a făcut Ion Iliescu, când după cinci minute după ce ai ieșit din pușcărie te-a băgat la loc.”,

au dezvăluit cei doi, în cadrul emisiunii ”Fiță cu Adiță”.

De asemenea, privind dezvăluirile, nici Miron Cozma nu s-a lăsat mai prejos, mărturisind că este de părere că are un defect, mai precis că nu a acceptat să facă orice pentru bani, deși ar fi avut diverse ocazii.

„Unul dintre lucrurile care, într-adevăr, este un defect, este că n-am acceptat să fac vreodată orice pentru bani.”, a spus Miron Cozma.

Serghei Mizil și Miron Cozma [Sursa foto: Captură Video]

Viciul de care Serghei Mizil a reușit să scape

Serghei Mizil a dezvăluit că a început să consume alcool de la o vârstă fragedă, însă se consideră un norocos pentru faptul că a avut ambiția și determinarea să renunțe la acest viciu, mai ales că mulți dintre prietenii săi au sfârșit din cauza acestei ”patimi”.

De asemenea, în cadrul emisiunii online, cei doi prieteni au mai dezvăluit că sunt împotriva substanțelor interzise.

„Cel mai mare defect al meu este că m-am apucat să consum băuturi alcoolice de mic copil. Trebuia să mă axez mai bătrân. Eu am scăpat, dar toți tovarășii meu de competiție s-au dus. E o prostie să te apuci de băutură, dar am niște cunoștințe care s-au apucat de altele de care eu zic că sunt mai rele decât băutura.”, a declarat Serghei Mizil.