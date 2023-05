Radu de la „Casa iubirii” a povestit ce s-a întâmplat cu sora lui după ce a fost răpită! S-a temut că Aura va sfârși ca Alexandra Măceșanu. Dezvăluiri cutremurătoare: „Am plâns, am urlat, am zis că înnebunesc. Ai mei erau distruși”

In articol:

Întreaga familie a lui Radu de la ”Casa Iubirii” a trecut prin momente extrem de grele, timp de 48 de ore, asta pentru că mezina familiei, Aura Nițu, a dispărut de acasă, fără ca nimeni să știe nimic despre ea. Din fericire, însă, cu toții au putut răsufla ușurați, căci Aura a venit acasă, dar situația pare cu atât mai complicată, asta pentru că minora nu părea într-o stare bună, fiind vizibil afectată de tot ceea ce s-a întâmplat.

Radu a făcut primele declarații în mediul online despre ceea ce s-a întâmplat cu sora lui. Tânărul spune că fata, de 16 ani, a ajuns acasă fără telefon și fără încălțări, explicând și cum a ajuns, de fapt, adolescenta înapoi la locuința familiei.

„Era plânsă din câte am inteles de la sora mea Mihaela. Era foarte plânsă, cu niște ochi roșii, nu știu sigur. Acum o să sun acasă. A venit fără telefon, fără adidași, trebuie sa aflăm cum e treaba. Mulțumim lui Dumnezeu că a scăpat cu bine. Nimeni nu o să scape din chestia asta, nici ăla care a dus-o cu mașina. O să aflu și cine e femeia aia, oricum e o proxenetă, vă dați seama. Aflu eu tot. Au fost mână în mână toți. Și aia care era cu ea în mașină, care cică îi era prietenă. Era în pericol, da. Nu vă mai puneți încrederea, info pentru copilele de 16 ani, nu vă mai încredeți în oameni de pe Internet, nu vă mai urcați în orice mașină. Poliția s-a sesizat, pentru că poliția a dat-o în urmărire generală pe ea, s-au dus la toți suspecții. Ăla care a mințit că nu a dus-o cu mașina, poliția a fost la el acasă, el practic a mințit, el a dus-o în București. El la poliție a dat declarație falsă, iar mie mi-a spus că îi era frică să recunoască.”, a spus Radu, pe internet.

Radu, dezvăluiri despre întreaga situație: „Aura s-a lăsat păcălită”

Concurentul de la ”Casa Iubirii” spune că, din fericire, sora lui este bine, iar acum e acasă. De asemenea, tânărul a ținut să precizeze că adolescenta nu a fost răpită, ci s-a lăsat păcălită de o prietenă, care nu îi voia binele.

De asemenea, timp de 48 de ore, cât nimeni nu a știut nimic despre sora lui, Radu a fost copleșit de gânduri negre ce îi treceau prin cap, iar acesta nu putea să-și scoată din minte cazul Caracal, gândindu-se că nu ar mai fi putut să-și vadă sora niciodată.

„Ea este acasă, bine, sănătoasă, întreagă. Dumnezeu chiar a protejat-o. Practic ăla nu a luat-o cu forta în mașină, Aura s-a lăsat păcălită de o prietenă de-a ei, nouă nu ne-a spus că ramane în parc cu o prietenă care o duce la București. Ea s-a urcat în mașina băiatului respectv. ÎI cunoștea. Și pe el si pe ea. Era o mafie acolo. A fost o mafie în mașina respectivă. Nu era iubitul ei, nu avea nicio treabă.(...) S-a ajuns la iubire cu un om de pe internet pe care nu îl cunoștea. Ăștia care racolează fete pe internet vor căuta mereu fete care nu se înțeleg bine cu familia, unde există probleme în familie. Ei acolo bat, pentru că ei le câștigă încrederea copilelor. Ăsta era mai mare, avea 22-23 de ani, ea are 16 ani, e copil, clasa a 9-a, la liceu.(...) Mi-a venit în cap cazul cu Alexandra Măceșanu, cu Dincă, cu butoiul. La cazul de la Caracal m-am gândit, ceva de genul, să nu ajungă așa, numai asta aveam în cap. Am pus și răul în față, când am văzut că nu răspunde atâtea zile.”, a mai spus Radu.

Totodată, atât lui Radu, cât și întregii familii, le-au trecut prin cap fel și fel de gânduri negre, iar cu toții au dorit să afle dacă adolescenta a fost agresată sexual, pentru a lua toate măsurile privind o astfel de situație. În același timp, Aura susține că nu s-a întâmplat acest lucru, însă chiar și așa, familia se va ocupa să o ducă pe minoră la un control de specialitate.

„Nu vreți să știți ce gânduri am avut. Și familia mea. Tatei i-a amorțit mâna, erau distrusi. Vă dați seama că ancheta o să meargă mai departe, situația a degenerat destul de mult. Nu vreau să o judec, săraca, că nu are nicio vină ea. Niciodată nu am mai trăit așa ceva, niciodată nu s-a mai întâmplat așa ceva. Asta e o chestie care ne-a dărâmat, dar mă bucur că e ea sănătoasă. Ea spune că nu a fost violată, dar o să mergem la ginecolog, la terapeut, o ducem la spital, sa facem o grămadă de chestii.(...) Am plâns, am urlat, am zis că înnebunesc. Am țipat când mi-au zis că au găsit-o.”, a mai spus Radu.

Aura Nițu, sora lui Radu de la ”Casa Iubirii”