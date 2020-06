Raed Arafat a vorbit de puține ori despre familia sa, despre viața sa în afara profesiei. În perioada pandemiei de coronavirus, Raed Arafat a mărturisit la un moment dat cum decurge o zi din viața lui și a mărturisit că locuiește singur.

La 56 de ani, Raed Arafat e singur, spune că nu a fost căsătorit nicidată, dar nu regretă acest lucru. Pentru că s-a dedicat meseriei sale, care îi ocupă tot timpul, spune că nu a vrut să provoace suferință.

”Când ești ocupat zi, noapte, tot, nu vrei să faci și acest lucru, și să faci și rău unei familii. Ca să spui că am familie, dar în același timp să nu ai familie. Pentru că trebuie să alegi la un moment și trebuie să reduci activitatea pe o parte. Eu nici astăzi nu pot să reduc activitatea asta atât de mult ca să pot să spun am timp liber sau liniște. Nu regret și fiecare chestie are un aspect pe care trebuie să-l înțelegi: pentru a face asta, trebuie să renunți la asta, pentru a face un lucru, trebuie să scazi un alt lucru. Asta înseamnă să duci o pasiune până la capăt și să o duci continuu, cu același nivel de pasiune, să nu o scazi”, a povestit Raed Arafat în emisiunea ”La cină” de pe Digi24.

Raed Arafat a mărturisit că s-a temut de faptul că la un moment dat ar fi putut să fie părăsit de soție. ”Sau să nu mă mai aștepte... Pentru că asta este în final, la un moment dat o să-ți spună, mai ales dacă ai și copii... Sunt mulți care trec sau au trecut prin această situație. La un moment dat, trebuie să stai și să alegi, trebuie să stai și să spui: da, merge așa sau renunț la asta sau nu mai fac asta, ca să pot să fac cealaltă parte, deci nu merge să lucrezi cum am lucrat eu și asta toți colegii știu, și ca program de lucru și tot. Să mai ai și alte obligații e foarte greu”, a povestit Raed Arafat în respectiva emisiune.

