Raed Arafat vorbește despre situația numărului de infectări din România [Sursa foto: Captură YouTube]

Secretarul de Stat în MAI, Raed Arafat, a intervenit prin videocall la Realitatea Plus pentru a răspunde întrebărilor legate de situaţia numărului de infectări din România, dar şi de măsurile luate pentru a stopa creşterea alarmantă din ultima vreme.

Secretarul de stat a abordat și problema negaţionismului, referindu-se în primul rând la astfel de mesaje venite din rândul cadrelor medicale. ”Cei care spun ca masca nu protejeaza ar trebui sa ne spuna care este solutia. Toti expertii spun ca masca protejeaza, toate tarile recomanda masca chiar permanent in spatiile publice. Din pacate, astfel de oameni au ingreunat foarte mult lupta impotriva virusului, mai ales ca am avut si cadre medicale care au raspandit asemenea mesaje. Cand ai un medic care batjocoreste aceste masuri, doar ne ingreuneaza munca. Eu sper ca populatia sa fie mai inteleapta si sa se protejeze si sa isi protejeze semenii, pentru ca daca esti pozitiv si nedepistat il raspandesti si la familie, prieteni, si la necunoscuti.", a spus Raed Arafat.

Raed Arafat: Este posibil să ajungi să alegi între pacienţi, aşa cum au păţit colegii noştri din Italia şi din alte ţări

Medicul Raed Arafat susţine că "se poate întâmpla” ca România să ajungă în situaţia în care au fost Italia şi alte ţări, unde medicii au fost nevoiţi să aleagă ce pacienţi beneficiază de terapie intensivă şi care nu, decizii luate pe fondul unei supraaglomerări a unităţilor sanitare.(Citește și:Raed Arafat, avertisment dur pentru bucureșteni: „Se vor lua măsuri mai aspre în Capitală”

În ceea ce priveşte anul şcolar, Raed Arafat a declarat că momentan se merge pe cele trei scenarii existente, online, hibrid sau in sala de clasa, dar se urmareste constant evolutia din mediul şcolar, pentru a se interveni prompt, dacă va fi cazul.

"Exista reguli care sunt puse si sunt situatii in care se ajunge la online, la hibrid si situatii in care se face totul in clasa. Acum vedem impactul, daca trebuie ajustat ceva sau nu. La acest moment se merge pe scenariile stabilite.", spune Arafat.