Rafaela de la Puterea Dragostei [Sursa foto: Instagram]

Rafaela, fostă concurentă în primul sezon la Puterea Dragostei, a trecut prin clip cumplite, după ce a fost snopită în bătaie de fostul iubit. Frumoasa brunet, fostă concurentă și la Exatlon, s-a ales cu mâna în ghips, în urma unei scurte întâlniri cu cel care i-a fost partener de viață. Rafaela Marcaș, a devenit celebră după participarea la ”Exatlon”, iar apoi a mers la Puterea Dragostei, unde n-a petrecut pre mult timp în emisiune.

Bruneta a povestit pentru CANCAN, cum după o ceartă aprinsă, ar fi urmat violențele fostului iubit. Bărbatul a agresat-o fizic pe Rafaela, care a avut nevoiede îngrijiri medicale și a ajuns cu ambulanța la un spital din București. Fosta concurentă de la Exatlon s-a ales cu o mână în ghips.

Rafaela de la Puterea Dragostei - foto CANCAN

Rafaela a mărturisit ce s-a întâmplat în noaptea în care a fost agresată

”Am mai mult de 24 de ore nedormite. Din cauza stresului nu mai pot să dorm. Totul s-a întâmplat aseară (marți seară, n.r.) în jur de ora 1. Fostul meu iubit a sunat insistent la interfon, i-am deschis ușa și a intrat în casă. Imediat a început să se certe cu mine. Eu m-am speriat foarte tare, pentru că nu este prima dată când face așa ceva. El este un tip foarte violent atunci când bea. Am încercat să aplanez toată cearta, am ieșit din casă, iar el când a vrut să vină după mine s-a împiedicat și a căzut, nu era într-o stare prea bună.

Am încercat să-l ajut când l-am văzut în halul acela, am vrut să-i comand un taxi ca să plece la el acasă și să îi pun telefonul la încărcat, pentru că nu mai avea baterie. În momentul în care m-a văzut cu telefonul în mână, a explodat și s-a năpustit asupra mea. M-a agresat. Am contuzii la mână, dureri de cap. În timp ce el mă agresa, a vrut să îmi spargă telefonul. Cu o mână mă ținea pe mine și cu o mână ținea telefonul.

Fără să știe, a apăsat pe cele trei butoane ale telefonului și s-a apelat numărul de urgență. Și-a dat seama ce a făcut, s-a cam panicat, a încetat să mai dea în mine și a zis că o să îmi pară rău pentru ce am făcut și a ieșit afară pe ușă.

După doar câteva minute, au venit la mine acasă mai multe echipaje de poliție, inclusiv cei de la SMURD. În timp ce eu povesteam întâmplările autorităților, el tot mă suna și încerca să mă oprească să nu spun ce s-a întâmplat. Cei de la poliție m-au sfătuit să-l conving să se întoarcă acasă. El s-a întors și imediat a fost dus la secție și eu am fost urcată în ambulanță.

Am stat la spital până la 5 dimineața, mi-au pus mâna în ghips, am o atelă la mână. Când am plecat de la spital m-am dus să depun plângere și am fost să îmi scot și certificat medico-legal. Efectiv sunt traumatizată. Nu pot să mă odihnesc, nu pot să fac nimic. Sunt foarte stresată. Nu știu cum să trec peste tot ce s-a întâmplat aseară”, a povestit Rafaela, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Rafaela de la Puterea Dragostei[Sursa foto: Instagram]

Rafaela, agresată și în club

”Războinica” Rafaela nu este la primul incident de acest gen. Frumoasa brunetă a fost agresată și într-un club, în urmă cu mult timp. Totul a început, povestește Rafaela de la ”Puterea Dragostei”, din cauza unor discuții pe care le-a avut, cu o domnișoară cunoscută în lumea mondenă a Bucureștiului: ”Totul s-a întâmplat în club, pe la ora 01.00, atunci când domnișoara cu bărbatul respectiv și-au făcut apariția. Eu am avut o discuție cu ea la mine la masă după care ea s-a retras la bar. M-am dus la baie, iar când m-am întors în club am zis să îl salut și pe individ. Doar că bărbatul respectiv nici nu m-a lăsat să termin fraza și m-a întrebat ce treabă am cu domnișoara aceea. Eu i-am zis să nu se bage între femei că nu e frumos ce face! Repet, eu am avut o discuție, nu m-am certat cu ea când a venit la mine la masă să îi salute pe cei de acolo. Eu i-am zis doar că este penibil să vorbească despre mine cu niște fete de 17-18 ani, iar dacă are ceva cu mine să îmi spună și putem să discutăm totul, dar ea a negat că ar avea vreo problemă cu mine”, a spus Rafaela de la ”Puterea Dragostei”.

Doar că discuțiile avute de Rafa de la ”Puterea Dragostei” cu ”fata de oraș” cu care intrase într-o dispută nu s-au terminat atât de ușor pe cât și-ar fi dorit, iar scandalul abia a început, iar bruneta a pătimit îngrozitor pentru că a avut curajul să o înfrunte pe domnișoara cu pricina. ”După ce i-am zis lui să nu se bage între femei, a vrut să mă umilească în public! M-a tras de păr și m-a lovit peste față, de mai multe ori! Eu am început să țip că sun la politie, la 112, el mi-a dat drumul, am ieșit afară pe cea de a doua intrare a clubului și am sunat, stând pe scări. El a văzut că sun, a luat-o pe domnișoara aceea și au ieșit din club. Doar că, după ce au trecut amândoi pe lângă mine, văzând că eram cu cei de la 112 în telefon, el s-a întors și m-a lovit iarăși, nepăsându-i că eu eram pe telefon cu Poliția”, ne-a mai spus Rafa de la ”Puterea Dragostei”.

Rafa de la ”Puterea Dragostei” a depus plângere la poliție, dând și numele personajelor implicate, mai ales că îi cunoștea pe amândoi. ”Sunt șocată și dezamăgită de ceea ce s-a întâmplat. Eram în club, în public și am fost agresată așa. Bine că mai erau oameni de față, pentru că la cum s-a comportat bărbatul aacela, dacă nu erau oameni de față, cine știe ce mai îmi făcea. Normal, am depus plângere la poliție și o să îi fac să plătească pentru ceea ce mi-au făcut. Sunt speriată, sunt dezamăgită, sunt șocată”, ne-a mai spus Rafa de la ”Puterea Dragostei”.

Mesajul postat de ”războinica” Rafaela, noaptea trecută