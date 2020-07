Rafaelo și-a cumpărat plajă la Mamaia! Cum arată locația? VIDEO

In articol:

Rafaelo a dat lovitura din nou! După ce a rupt topurile muzicale si trending-ul Youtube cu piesa “Sushi Maki”, alături de Vulpița, după ce a intrat în atenția publicului, întâi cu participarea la show-ul matrimonial Puterea Dragostei de la Kanal D, apoi, la Acces Direct, unde a făcut spectacol spre bucuria Vulpiței și în ciuda lui Viorel, tânărul reușește să facă din nou senzație. De data aceasta, în calitate de afacerist. Rafaelo și-a cumpărat plajă la Mamaia!

Rafaelo s-a mutat la mare, în Mamaia, unde administrează o plajă care îi poartă numele, și unde le promite tuturor petrecăreților că vor avea parte de distracții incredibile, adrenalină, tratament de 5 stele și multă muzică bună.

Punctele de atracție ale plajei lui Rafaelo le reprezintă petrecerile pe plajă și plimbările cu skijet-urile.

Rafaelo și-a cumpărat plajă la Mamaia! În urmă cu câteva săptămâni, tânărul i-a luat Vulpiței, cadou, o mașină

Rafaelo și-a cumpărat plajă la Mamaia, de curând, dar și în trecut părea că nu ține foarte tare de bani. În urmă cu câteva săptămână, tânărul a susținut într-un vlog că i-a cumpărat o masină partenerei sale de cântat, Vulpița - Veronica Stegaru.

Vulpița a fost fericită când Rafaelo i-a spus că i-a cumpărat o mașină. Tot momentul a fost filmat chiar de Rafaelo, care a pus imaginile apoi pe canalul lui de youtube.

Totul este însă o glumă, iar dovada constă în faptul că Vulpița nu va putea niciodată să conducă mașina lui Rafaelo.

De ce Vulpița nu va putea lua carnetul de șofer

Strategia de Siguranță Rutieră prevede că persoanele care nu au terminat 10 clase nu se pot înscrie la șocala de șoferi în vederea pregătirii pentru obținerea permisului, se arată pe site-urile de specialitate. Iar, așa cum a declarat chiar în emisiunea unde este vedetă de luni bune, Vulpița, Veronica Stegaru pe numele real, nu are decât 8 clase.

La emisiunea unde este vedetă, Vulpița a mărturisit ce studii are și unde a lucrat până să devină vedetă tv, alături de soțul ei, Viorel Stegaru.

”Nu (n.red. se referea la faptul că nu a lucrat niciodată), decât pe lângă casă… Am spălat… Da, am mers la școală, am 8 clase, iar la învățătură am fost așa și așa”, a mărturisit Vulpița, la un moment dat, în emisiune.

Rafaelo și-a cumpărat plajă la Mamaia! Revenind la ultima afacere pe care Rafaelo a pus-o pe picioare pe litoralul românesc, WOWbiz.ro vă prezintă, în exclusivitate, imagini de la plaja lui Rafa din Mamaia.