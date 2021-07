Raico Cornea a murit! Jurnalistul avea doar 51 de ani

Jurnlaist Raico Cornea a murit la 51 de ani 08:33, iul 8, 2021 Autor: Clara Ionescu

O nouă veste tristă în presa din România, duă moartea lui Florin Condurățeanu! Raico Cornea a murit, miercuri, la vârsta de 51 de ani. El ar fi urmat să împlineacsă 52 de ani luna aceasta. Cauza morții a fost un infarct, iar vestea a venit ca un fulger pentru familie și apropiații bărbatului.

Raico Cornea are o carieră în domeniu de mai bine de 30 de ani. El a fost videojurnalist, realizator, producător, corespondent de război în Iugoslavia, redactor şef al Redacţiei Ştiri TVR Timişoara şi directorul canalului TVR 1.

Jurnlaistul a a făcut de-a lungul carierei sale sute de reportaje și filme documentare, care au primt foarte mulți lauri. El a coautor al filmului „Peisaj dupa embargou” și laureat al premiului APTR (1997. Printre filmele documentare relaizate de el se numără: ”Sârbii din România”, ”Ucrainenii din Banat”, ”Dobrogea multiculturală”, ”Timişoara, o Europă în miniatură”, ”Timişul, splendoarea diversităţii etnice”, ”Banatul multicultural”, ”Evreii din Arad – 300 de ani”.

Raico Cornea era unul dintre cei mai importanţi membri ai comunităţii sârbe din Timişoara. În anul 2017, el a fost desemnat în funcția de coordonator cu atribuţii de Director interimar al postului public, ca membru în Consiliul de Administraţie al Socetăţii Române de Televiziune.

De asemenea, jurnalistul a fost fondator al Uniunii Jurnaliştilor din Mass-media Minorităţilor Etnice (UJMME).

Raico Cornea a fost corespondent de război în Iugoslavia[Sursa foto: ziuadevest.ro ]

Cauza morții lui Florin Condurățeanu

Florin Condurățeanu a murit pe data de 28 iunie, în urma unui stop cardio-respirator.

În ultimele clipe din viață i-a fost alături chiar fiul său, Răzvan Condurățeanu. Tânărul a povestit pentru un post de televiziune ce s-a întâmplat în momentul în care tatăl i-a căzut în brațe.

„Vreau să vă spun că da, e adevărat, s-a stins în brațele mele. E foarte greu. L-am iubit foarte mult, m-a iubit foarte mult. Am avut o relație incredibilă, nu am fost doar tată-fiu, am fost prieteni. Nu pot să nu plâng când vorbesc despre el.

Ieri a fost cea mai urâtă zi. Ieri m-a sunat și mi-a spus să îl iau de la birou că nu se simțea bine. Pe drum mi-a spus că e bine, am avut încredere, eu l-am văzut că nu era într-o formă bună. Acasă, în fața ușii, a avut primul puseu de leșin. Apoi am aruncat cu apă pe el, l-am ținut în brațe, am făcut tot ce am putut să-l țin în viață, am sunat la salvare. Când a venit salvarea, el și-a dat ultima suflare...” Citește mai multe AICI.