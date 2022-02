Raisa Stanciu, moment emoționat la Românii au Talent 2022. Dragoș Bucur: ”Nu am vrut nici o secundă să te rănesc... ”

In articol:

Raisa Stanciu, moment emoționat la Românii au Talent 2022. Micuța concurentă de la Românii au Talent, sezonul 12, are o poveste de viață emoționantă.

Raisa Stanciu a venit la Românii au Talent 2022 cu o poveste emoționantă de viață. Micuța concurentă s-a prezentat în emisiune cu un moment muzical dedicat tatălui său, care a decedat în urmă cu un an.

Pe lângă talentul muzical, micuța Raisa are și un suflet enorm. Concurenta de la Românii au Talent, sezonul 12, a povestit că salvează și îngrijește cățeii abandonați, alături de mama sa.

”Mă numesc Raisa Alexandra Stanciu, am 11 ani și îmi place să cânt. Noi avem foarte mulți căței și avem o casă foarte mică și vreau să cumpăr o casă foarte mare ca să aibă loc toți cățeii. Momentan avem doar opt căței, mama este rescuer, salvează câini de pe stradă.

Găsim de multe ori animăluțe bolnave și mama le tratează, le vindecă, le dă medicamente, și e foarte frumos. Mie îmi place foarte mult să merg acolo la asociație.

Pot să spun că am 9 frați, pentru că am un frate și nouă căței. Aveam un câine pe care îl chema Bobonete și de fiecare dată când cântam la pian, el lătra lângă mine. Din păcate, Bobonete a murit.

Am un lănțișor, a fost al tatălui meu. Tatăl meu a decedat acum aproximativ un an și la înmormântarea lui mă simțeam rău și am luat crucea asta și după m-am simțit mai bine și a rămas a mea.

Piesa pe care o să o cânt astăzi la Românii au Talent, era preferata lui. Mă vede de acolo de sus și sunt sigură că e mândru de mine”, a povestit Raisa Stanciu.

Concurenta de la Românii au Talent 2022 își dorește să câștige concursul ca să își ia o casă mai mare în care să încape toți cățeii pe care îi are.

Raisa Stanciu, patru de DA la Românii au Talent, sezonul 12

Cei patru jurați de la Românii au Talent, sezonul 12, i-au oferit Raisei patru de ”DA”, astfel concurenta a trecut în etapa următoare a emisiunii.

Totodată, Dragoș Bucur și-a cerut scuze față de concurenta de la Românii au Talent, fiindcă a făcut glume despre părinții săi, neștiind că tatăl acesteia a decedat.

”Ești și drăguță și talentată în același timp, numai aprecieri de la mine. Bravo, Raisa! DA de la mine!”, a spus Andi Moisescu.

”Cred că în general sunteți o familie foarte bună. Mama ta e un om foarte bun pentru că ia câinii și le dă o a doua șansă, voi sunteți niște copii care cresc într-o casă alături de o femeie care face lucruri bune și din start voi plecați cu un avantaj față de alți copii pentru că învățați să fiți buni în viață și asta o să vă ajute mai departe. Cred că tatăl tău acolo un e, e foarte mândru de ce s-a întâmplat în seara asta la Românii au Talent”, a mărturisit Bobonete.

”În primul rând vreau să îmi cer scuze, la un moment dat, nu știu dacă ai auzit, am făcut niște glumițe în legătură cu părinții tăi și îmi cer scuze pentru lucrul ăsta. Nu am vrut nici o secundă să te rănesc sau să te zgândăr”, a spus Dragoș Bucur.

