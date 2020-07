In articol:

Devenit naș, Raju a decis că petrecerea de botez a fiului frumoasei Simina și a lui Alex Zănoagă de la ”Puterea Dragostei” trebuie să fie una memorabilă, așa că, fără să stea pe gânduri, s-a ocupat ca totul să fie perfect.

”La petrecere l-am cunoscut și pe Iancu (Sterp, n. red.), ne-am distrat până pe la 12.30. Nu am avut voie să dăm muzica prea tare pentru că am făcut-o la o terasă și erau blocuri prin zonă... După care, after-party-ul a fost la mine la studio, am fost majoritatea de la Puterea Dragostei, colegi, și am făcut mare petrecere acolo, cu Simona în frunte. În mare parte am ascultat trap, dar venea Simona și ne mai schimba filmul, și Thalida. Thalida mai băga din alea de dragoste, de-ale ei, Simona mai vena, mai băga câte o manea, dar în cea mai mare parte s-a ascultat trap”, ne-a povestit Raju de la ”Puterea Dragostei”.

Mai mult decât atât, Raju ne-a dezvăluit și alte amănunte cu privire la evenimentul din familia ”Puterea Dragostei”; cel al creștinării fiului lui Alex Zănoagă și al soției sale, Simina.

”Micuțul nu a plâns deloc, chiar ne-a uimit pe toți. Nici când l-a băgat în apă, la botez, nici când l-am îmbrăcat, nici la restaurant, chiar nu ne vine să credem cât de cuminte a fost”, explică Raju de la ”Puterea Dragostei”.

În altă ordine de idei, Raju a și povestit cum a ajuns nașul copilului Siminei și al lui Alex Zănoagă de la ”Puterea Dragostei”. ”În primul rând, eu, în primul sezon am văzut câteva episoade cu el și nu îmi plăcea deloc de el, că se certa cu Jador, iar pe Jador îl cunoșteam de dinaintea lui. Când am ajuns în emisiune, Jador a început să se comporte cam urât, iar Alex a venit pe la noi și am vorbit cu el și mi s-a părut un băiat supersincer, un băiat ok. Am rămas prieteni, am tot vorbit și când eram în emisiune cu el, și cu Simina am mai vorbit. După ce am ieșit din emisiune, am început să ieșim în oraș, am început să mă antrenez cu fratele lui, la box, și ne-am împrietenit. Ei mi-au propus să le fiu naș și am fost de acord... Dar la botez, am avut niște emoții, transpiram tot, nu știu de ce, de fiecare dată când intru în Biserică pățesc asta..”, explică Raju de la ”Puterea Dragostei”, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Raju, nașul fiului lui Alex Zănoagă și al Siminei de la ”Puterea Dragostei”

Dominic, băiețelul Siminei de la ”Puterea Dragostei”, a venit pe lume în urmă cu două luni, în plină perioadă de izolare din cauza pandemiei de coronavirus. Restricțiile impuse de autorități l-au făcut pe tăticul Alex Zănoagă să nu fie alături de Simina la naștere și să-și țină băiatul în brațe abia după cinci zile, mai exact la ieșirea din spital. Mai mult decât atât, tot regulile impuse de răspândirea COVID-19 le-au dat planurile peste cap celor doi îndrăgostiți de la ”Puterea Dragostei”.

Simina și Alex Zănoaga sunt primul cuplu din casa Puterea Dragostei care s-au căsătorit și au adus pe lume un băiețel sănătos, pe nume Dominicș i l-au ales pe Raju să îi fie naș micuțului. Cel mai emoționant moment al serii de la petrecerea de boteza fost cel în care și-au făcut apariția ursitoarele care i-au urat micuțului să aibă noroc în viață, înțelepciune și nu în ultimul rând, iubire. Cei doi părinți au fost foarte emoționați pe parcursul momentului, iar invitații s-au bucurat de spectacol. La petrecerea de botez, pe lângă Raju, Simina și Alex, de la ”Puterea Dragostei” au mai fost prezenți și Iancu Sterp, Raluca Munte, Thalida, Alex Bobicioiu, Mary și Robert și Ștefania.