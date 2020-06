In articol:

Aseara a avut loc petrecerea de botez a micuțului, Dominic, băiețelul Siminei și a lui Alex Zănogă de la Puterea Dragostei. După slujba de la biserică, invitați precum Iancu Sterp, Thalida, Rafaleo, Alex Bobicioiu, au petrecut la terasa unui restaurant din București. Printre invitații la petrecere se număra și Roxana, care din păcate nu a mai putut rămâne. Venise la restaurnat să-i dea un cadou lui Dominic, după care a plecat.

Citeste si: Puterea Dragostei 22 iunie: Bianca și Livian, discuții aprinse în culise. Concurentul se enervează și dă cu ușa: „Nu ți-am zis o secundă că vreau să ne împăcăm”

Roxana Buzoiu, adevăratul motiv pentru care nu a mai ajuns la botezul lui Dominic: „Trebuia să vin la...”

Pentru că s-a speculat că Roxana nu a mai putut rămâne la botez din cauza unui nou conflict cu Turcu, fosta concurentă a ținut să facă lumină în acest caz, așa că a făcut un live pe Instagram.

Citeste si: Ella de la Puterea dragostei, surprinsă cu mâna în zona intimă, în timpul emisiunii

Roxana: N-am mai ajuns la botez deoarece trebuia să vin la acest domnișor. Ia spune tu la lume, de ce nu am ajuns la botez.

Turcu: Am avut treabă la service la mașină.

Roxana: Hai lasă tu mașina. Spune de ce nu am mai ajuns eu la botez.

Turcu: Ai venit la mine.

Citeste si: Doamne, cum l-a prins Bianca pe Livian! Ramona nu il vrea pe Gabriel! Exploziv: Puterea dragostei, de la 11:00 si de la 17:00

Roxana: De ce oare?

Turcu: Să mergem la Brașov.

Roxana: De asta? Pe bune? Nu, trebuia să vină și el și a avut multă treabă de rezolvat, din păcate.

O internaută i-a spus Roxanei, că de fapt, altul era motivul pentru care Roxana nu a rămas la botez și că nu a procedat corect aseară.

„Nu ai mers la botez ca să alergi după Turcu? Pe noi, sincer ne dezamăgești. Puteai să mergi singură. Turcu oricum urmărește toate pițipoancele pe Insta și nu prea te respectă niciodată”, a scris internauta.

„Vedeți-vă de treaba voastră. Nu vă mai uitați, Nu mai urmărți. Nu vă ține nimeni cu forța”, a răspuns Turcu după ce Roxana i-a citit comentariul.

Roxana a explicat că Simina nu s-a supărat că nu a mai putut rămâne la petrecere.

„Eu când am intrat acolo am salutat pe toată lumea. Adică chiar am vorbit cu lumea. Eu am respect față de lumea de acolo. Doar că i-am explicat situația Siminei și a înțeles. Deci în momentul în care i-am explicat situația, fata m-a înțeles”, a mai spus Roxana pe live.