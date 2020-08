In articol:

Raluca Badulescu, jurata show-ului "Bravo, ai stil! Celebrities" este cu siguranta un fashion icon national, mereu la curent cu cele mai noi tendinte si mereu surprinzatoare cu alegerile sale vestimentare. Indragita vedeta a marturisit ca, daca intr-o perioada normala din an batea la pas toate magazinele designerilor romani si straini din Bucuresti, odata cu pandemia s-a vazut nevoita sa se limiteze la shoppingul online.

Raluca Badulescu, despre shoppingul de pandemie: „Am reusit sa <scap> la cumparaturi online”

„M-am abtinut de la lucruri foarte scumpe, am avut noroc ca a fost perioada de reduceri masive si am stat pe toate site-urile. Am cumparat mult mai putin decat intr-o perioada normala, cam la jumatate, pentru ca nu stiam cat va dura perioada de pandemie si cand vom relua filmarile. Sotul meu m-a sfatuit sa fiu mai cumpatata, desi este un concept pe care eu nu il inteleg J. Am reusit sa <scap> la cumparaturi online, justificand ca va reincepe emisia, dar am apasat mai putin pedala de acceleratie la cumparaturi”, a declarat Raluca Badulescu.

De sambata, 29 august, se vor difuza la Kanal D noile editii "Bravo, ai stil! Celebrities", intrerupte pe perioada starii de urgenta. Indragita jurata recunoaste ca tinuta pe care o va purta in seara de sambata era pregatita inca din martie si a avut ceva emotii in a o purta.

"Pe parcursul perioadei cat am stat in casa, mai bine de doua luni, am probat aceasta tinuta de cateva ori, sa fiu sigura ca ma cuprinde J", a spus amuzata jurata.

Nu ratati de sambata, 29 august, incepand cu ora 22.00, noi editii "Bravo, ai stil! Celebrities”. Cea mai iubita batalie stilistica, prezentata de Ilinca Vandici va putea fi urmarita de miercuri pana sambata, incepand cu ora 22:00, la Kanal D.