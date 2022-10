Raluca Bădulescu, față în față cu prima poză cu ea de pe rețelele sociale! Reacția vedetei când a văzut cum arăta atunci: "Lumea își imaginează că eram nefericită"

In articol:

Raluca Bădulescu este un exemplu real de ambiție și determinare. Vedeta Kanal D a reușit să învingă lupta cu kilogramele în plus, în urmă cu mulți, iar acum arată incredibil.

Reacția Ralucăi Bădulescu la vederea primei poze cu ea postate pe internet

Nu numai că este într-o formă fizică extraordinară, ci și emană foarte multă siguranță. Fashion icon-ul știe cum să aducă zâmbetul pe buzele tuturor, fiind mereu binedispusă, comică, sinceră și asumată.

Raluca Bădulescu a suferit o transformare uriașă din punct de vedere fizic. Invitată la emisiunea ZigZag, moderată de George Tănase, vedeta a fost pusă față în față cu prima fotografie apărută în mediul online cu ea. Văzând diferența majoră de kilograme, Raluca Bădulescu și-a exprimat reacția, fără nicio inhibiție.

"Eu sunt mândră de poza asta, pentru că dacă de acolo am ajuns aici, hello, how are you, e bine ce ai făcut, e o realizare, dar foarte multă lume își imaginează că pe vremea aia eram ori nefericită, ori fără bărbați ori ne...Să știi că îmi mergea foarte bine. Ori datorită sufletului...Acum când consider că am reușit în viață, primesc pe Instagram 'S-a dezgropat asta', 'Mumie', 'Zici că-i vie', 'Ți-ai uitat coșciugul acasă'. Văd tot felul de comentarii dinastea și mă gândesc, frate, oricum o dai nu e bine. Nu înțeleg. Înainte dacă eram grasă, eram prea grasă, e adevărat că eram la o extremă, poate și acum sunt. Sunt foarte mândră și asumată. Tu îți dai seama? De acolo, aici. Nu am muncit de una singură, eu nebună, aia ambițioasă a vieții, am făcut niște intervenții și restul a fost de la Dumnezeu. Multe din lucrurile care mi s-au întâmplat le consider minuni.", a declarat Raluca Bădulescu.

Citeste si: Vlăduța Lupău, reacție vulcanică în urma unui comentariu legat de numele copilului ei. “Ce nu poți tu de grija lui…”- kfetele.ro

Citeste si: Mort timp de 90 de minute și readus la viață de medici, bărbatul din imagine povestește ce a văzut DINCOLO: „Nu e ceea ce crede lumea!"- bzi.ro

Care este comentariul răutăcios care o rănește pe Raluca Bădulescu?

Fiecare persoană publică primește și comentarii răutăcioase, pe lângă laude și admirații. Raluca Bădulescu este o persoană asumată și nu se lasă afectată, însă există o replică la care nu poate rezista să nu se supere. Este vorba despre cei care o acuză că nu juriza corect, în timpul emisiunii Bravo, ai stil. Iată ce mesaj le-a transmis Raluca.

"Astea cu jurizarea chiar îmi ajung la suflet. Eu nu înțeleg altă chestiune. Bravo, ai stil este un fenomen, este emisiunea, proiectul vieții mele, practic este viața mea. Trăiesc, respir pentru Bravo, ai stil, ador fiecare secundă acolo. Într-adevăr, la genul acesta de comentarii mă consum, pentru că oamenii dezvoltă un fel de emoție, empatizează cu anumite concurente și noi la fel la rândul nostru, însă suntem obiectivi în ceea ce privește ținuta. Lumea de acasă nu face deosebirea între persoană și ținută. Moda nu e matematică.", a mărturisit Raluca Bădulescu, la ZigZag.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!