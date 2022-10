Simona Gherghe le-a arătat tuturor testele de sarcină: „Am confirmarea din trei surse”. A împărtășit cea mai așteptată veste cu fanii

In articol:

Simona Gherghe este în atenția publicului de zeci de ani, timp în care și-a format o adevărată comunitate de fani care îi este aproape mereu, la bine și la rău.

Acum, însă, este motiv de sărbătoare pentru îndrăgita prezentatoare TV, motiv pentru care și-a luat fanii prin surprindere, ba chiar și colegii de breaslă.

Citeste si: Simona Gherghe, revoltă totală cu privire la învățătoarea care și-a agresat verbal eleva de clasa a IV-a. Prezentatoarea TV nu s-a putut abține: „Astfel de oameni trebuie excluși din învățământ”

Simona Gherghe, bucuroasă că-i mamă de fată

Pe rețelele de socializare, Simona Gherghe a publicat acum o imagine la care mulți nu s-ar fi așteptat și prin care i-a indus în eroare pe cei care fac parte din comunitatea sa de urmăritori.

Mai exact, prezentatoarea a publicat o imagine cu trei teste de sarcină, toate pozitive, moment în care s-a pus imediat problema că vedeta ar fi iar însărcinată.

Citeste si: Cine este Mădălina Creţan, soția lui Nosfe. „Nu se va mai naște în lumea asta alt suflet ca al tău..."- kfetele.ro

Citeste si: Saveta Bogdan se plânge că a ajuns la sapă de lemn și abia îi mai ajunge pensia- bzi.ro

”Am crezut că ne mai dai o veste”, a fost mesajul pe care Simona Gherghe l-a primit de la Mirela Vaida, oferindu-i imediat un răspuns: ”Nu, nu. Noi rămânem la doi”.

Astfel că, la o privire mai atentă, în dreptul imaginii cu testele de sarcină, prezentatoarea show-ului matrimonial a lăsat și un text pe măsură, plin de emoție, bucurie, împlinire și iubire.

Conform celor enunțate de vedetă, testele pozitive sunt din momentul în care a aflat că va fi mamă pentru prima dată.

Întorcându-se în timp, fosta știristă s-a lăsat cuprinsă de nostalgie și recunoștință, căci spune că venirea pe lume a fiicei sale a fost chiar în momentul în care-și cam pierduse orice speranță ca va fi părinte într-o zi.

Citeste si: Simona Gherghe, dezvăluiri din spatele camerelor! Gestul cu care concurenții reușesc să o scoată din sărite: "Mă încăpățânez să îi fac să înțeleagă!"

Acum, privind-o pe Ana, care deja a crescut, Simona Gherghe spune că tot ce-și dorește este să se bucure de îmbrățișările și sărutările de tip mamă-fiică cât mai mult timp.

”Între prima și a două fotografie, sunt fix șase ani! Șase ani de la cea mai așteptată veste. O veste care a venit după o lungă și dureroasă așteptare, după multe temeri și gânduri că, poate, mie n-o să mi se întâmple. Dar când a fost, am știut, am simțit înainte să am confirmarea din trei surse. M-am emoționat când a văzut poză cu testele, căci am retrăit toate stările din ziua aceea de toamna a lui 2016. Dar și tot ce a urmat, până la fotografia de ieri, cu Nuchi în brațele mele. Deși e înaltă, încă îmi place s-o țin așa și o pun să-mi promită că o să mă lase s-o pup și s-o îmbrățișez toată viața!”, fost mesajul publicat de Simona Gherghe pentru fiica ei.

Simona Gherghe le-a arătat tuturor testele de sarcină [Sursa foto: Facebook]