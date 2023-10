Raluca Badulescu împlinește 49 de ani. Vezi de ce nu își sărbătorește niciodată ziua de naștere

In articol:

Raluca Badulescu este una dintre cele mai îndrăgite vedete de la noi din țară. „Regina” nu își sărbătorește ziua de naștere niciodată.

Raluca Bădulescu împlinește 49 de ani

Raluca Bădulescu împlinește 49 de ani. Vedeta s-a născut în anul 1974, în București și este una dintre cele mai cunoscute prezențe feminine din televiziune.

Chiar dacă timpul trece destul de repede, Raluca Bădulescu a declarat anul trecut că nu este afectată de acest aspect, deoarece viața este frumoasă și se bucură de tot ceea ce o înconjoară, de la familie, prieteni, până la cariera sa.

„Sunt recunoscătoare că tot ceea ce se întâmplă în viața mea mă face să mă simt că am 28 de ani, nu 48. Energia, vibe-ul, fericirea, tot ceea ce primesc din partea familiei mele și a tuturor celor apropiați, mă fac să-mi doresc să păstrez aceste momente pentru totdeauna”, a declarat vedeta, anul trecut.

Citește și: Ce meserie voia Raluca Bădulescu să practice, înainte să ajungă celebră? ”Aș fi fost măreață” Vedeta este acum la un pas de marea sa dorință

Raluca Badulescu împlinește 49 de ani [Sursa foto: Instagram Raluca Bădulescu]

Raluca Bădulescu nu își sărbătorește ziua de naștere niciodată

Raluca Bădulescu face parte din juriul emisiunii „Bravo, ai stil!” de mai mult timp. Aceasta a avut parte în fiecare an de surprize din partea colegilor, de care s-a bucurat.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: UPDATE/VIDEO- Ultimele imagini cu DJ Lalla! Cum a fost surprinsă tânăra cu doar două ore înainte de a fi găsită decedată pe plajă- stirilekanald.ro

Deși obișnuiește să primească flori și cadouri scumpe, diva de la Kanal D a mărturisit că nu obișnuiește să își organizeze petrecerea de ziua ei. De asemenea, petrecerile surpriză i-au adus mereu zâmbetul pe buze și bucurie în suflet.

„Nici la majorat, eu nu mi-am serbat ziua. Este o superstiție, dar nu îmi serbez ziua niciodată. Însă cele mai frumoase sărbători și petreceri surpriză au fost în sânul familiei Kanal D, care în fiecare an mi-a organizat momente surpriza, absolut speciale, emoționându-mă până la lacrimi”,

a declarat Raluca Bădulescu pentru WOWbiz.ro.

Momentan, vedeta nu a dezvăluit dacă va renunța la această superstiție legată de ziua ei, pentru a-și serba ziua.

Citește și: Raluca Bădulescu, secrete din interiorul familiei! Jurata "Bravo, ai stil" a spus clar ce regulă au impus mama și sora ei: "Pe ele nu poți să le deranjezi atunci"| EXCLUSIV

Raluca Badulescu împlinește 49 de ani [Sursa foto: Instagram Raluca Bădulescu]

Raluca Bădulescu face parte din juriul emisiunii „Bravo, ai stil!”

Pasionată de tot ce înseamnă fashion, Raluca Bădulescu este mereu atentă la imaginea sa și știe cum să impresioneze cu fiecare apariție. Iubește ținutele extravagante, combinațiile de culori inedite și perucile cu care publicul s-a obișnuit.

În prezent, aceasta face parte din juriul emisiunii „Bravo, ai stil!”, încă din primul sezon. Regina Regească, așa cum este numită de colegii săi, nu a fost întotdeauna în lumina reflectoarelor.

Citeste si: VIDEO. Cum a fost surprinsă DJ Lalla, înainte de a-și pierde viața. Ultimele imagini cu tânăra- kfetele.ro

Citeste si: UPDATE/ EXCLUSIV: Incendiul din clădirea situată lângă Maternitatea Giulești a distrus camera cu probe a Poliției Capitalei. Se fac cercetări pentru infracțiunea de distrugere din culpă- stirilekanald.ro

Citeste si: Cine este fosta soție a lui Costin Gheorghe? Tânăra și-a refăcut și ea viața și este din nou mămica- radioimpuls.ro

După terminarea facultății, aceasta a lucrat câteva luni ca profesoare de limba română și engleză. Apoi, a avut o perioadă în care s-a angajat în cadrul unei companii de telefonie mobilă, ca reprezentant relații cu clienții.

Raluca Bădulescu a lucrat ca trader de produse petroliere, vreme de 8 ani. Atunci când și-a dat seama că își dorește altceva, a luat-o de la zero în domeniul mass-media.

„Am activat că profesoară de română și engleză, timp de câteva luni. După aceea, am lucrat la o companie de telefonie mobilă, ca reprezentant relații clienți, a fost o experiență foarte frumoasă

Am avut o mutare în carieră, am lucrat 8 ani de zile ca trader de produse petroliere. Am făcut 4 ani de ASE, însă nu l-am absolvit. Am vrut să excelez în meseria de trader, așa că am făcut și cursuri de trader la Londra. Mi-a plăcut foarte mult, a fost o experiență fantastică.

După aceea, am avut o perioadă în care am scris foarte multă vreme în presa de monden, rubricile de bine-prost îmbrăcat, am comentat ținutele vestimentare ale vedetelor. Apoi, a venit ca o încununare, ca un vis împlinit, Bravo, ai stil!”, a povestit vedeta.

Surse: gândul.ro, libertatea.ro