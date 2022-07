Raluca Bădulescu nu poate renunța la acest obicei, de 18 ani. Motivul pentru care se întoarce an de an aici: "E locul în care vreau să îmbătrânesc" | EXCLUSIV

In articol:

Raluca Bădulescu, un adevărat fashion icon, mereu într-o continuă transformare, extrem de cameleonică, afișând de fiecare dată look-uri îndrăznețe, asumate, a vorbit despre culoarea anului 2022, dar și despre tendințele în moda acestui an și articolele vestimentare ce sunt un must have în garderoba oricui.

Raluca Bădulescu, o mamă mândră

Jurata "Bravo, ai stil" a divorțat de curând de soțul ei, însă îi va purta iubire și respect toată viața.

Raluca Bădulescu își iubește fiul nespus. Alexandru, în vârstă de 19 ani a intrat la ASE, după ce a luat o notă foarte mare la examenul de bacalaureat. Acum este la casa lui, iar designerul este împlinită. Într-un interviu exclusiv cu WOWbiz, Raluca Bădulescu ne-a povestit o amintire din copilăria fiului ei, care o face să zâmbească de fiecare dată când își aduce aminte.

"Aș fi vrut să fiu pe vreun podium de prezentare când eram copil, dar pe vremea când eram copil, nu erau prezentări. Însă, îmi amintesc acum ani de zile, când a defilat Alex, copilul meu, la o prezentare de modă din cadrul Bucharest Fashion Week, deci acum vreo 10 ani, pentru că Alex are acum 19 ani, yes baby și este la casa lui, student, așa că asta este o amintire frumoasă. Alex, te adoră mama!", a declarat Raluca Bădulescu.

Ce o leagă pe Raluca Bădulescu de Ibiza?

An de an, pe Raluca Bădulescu o găsești în Ibiza. Vedeta are un motiv întemeiat pentru acre se întoarce de fiecare dată. Iată despre ce e vorba. Designerul ne-a spus totul.

"În fiecare vară, de aproape 18 ani mergem la Ibiza. Mă tot întorc acolo pentru energia specială a locului, vibe-ul spectaculos, este ceva. Anul acesta s-au și redeschis cluburile, anul trecut nu au fost. Oamenii, energia, locurile, faptul că este un loc care îmi e atât de cunoscut, atât de drag, ne întâlnim cu prieteni mulți, avem amintiri. Tot ne leagă de Ibiza, totul! Ibiza este pentru mine the holy land (ținutul sfânt) și sper că atunci când o să îmbătrânesc, acolo să îmbătrânesc. Acum sunt foarte tânără, sunt nebună rău, am 20 de ani practic.", a mărturisit Raluca Bădulescu, în interviul difuzat pe canalul de YouTube WOWnews.