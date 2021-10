Raluca Bădulescu, secretul unei căsnicii de succes: "Sunt o norocoasă, am o minune de soț"

In articol:

Raluca Bădulescu se poate considera o femeie norocoasă, pentru că are alături un partener care o adoră și cu care este căsătorită de 15 ani. Florin, soțul juratei, este persoana care îi oferă cel mai mare sprijin vedetei atunci când are nevoie, iar acesta pare să fie unul dintre elementele care au făcut ca mariajul

celor doi să reziste atât de mult timp.

Raluca Bădulescu a dezvăluit secretul unui mariaj de succes

Raluca Bădulescu se află mai tot timpul în lumina reflectoarelor și este o prezență care nu poate fi trecută ușor cu vederea. Chiar dacă jurata de la "Bravo, ai stil!" se bucură de admirația multor bărbați, aceasta are ochi numai pentru unul singur. Florin, soțul vedetei, a descoperit secretul unei relații de succes, așa că o tratează pe partenera lui exemplar și are grijă să nu îi lipsească nimic.

Raluca Bădulescu și soțul ei [Sursa foto: Instagram]

Nici Raluca nu se lasă mai prejos, pentru că frumoasa blondină spune că într-o căsnicie e nevoie de doi ca lucrurile să decurgă bine: "Da, am împlinit 15 ani de dragoste, de iubire, de căsnicie, de viață cu Florin. Sunt o norocoasă, am o minune de soț, sunt o răsfățată, are grijă să nu îmi lipsească nimic. Secretul relației stă în înțelepciunea partenerilor de a se respecta, de a se înțelege unul pe celălalt.", a declarat Raluca Bădulescu, pentru Impact.ro.

Raluca Bădulescu, alături de fostul soț și de actualul partener de viață [Sursa foto: Instagram]

Raluca Bădulescu a rămas în relații bune cu fostul soț

Raluca Bădulescu a mai fost căsătorită înainte de mariajul cu Florin, însă după o vreme a decis împreună cu fostul partener că este mai bine să meargă fiecare pe drumuri separate.

Totuși, vedeta Kanal D a recunoscut că încă păstrează legătura cu Vali Pungă, cel cu care a fost căsătorită în trecut și chiar îl consideră parte din familie, pentru că relația lor nu s-a încheiat într-un mod urât: "Sunt în relații extraordinare cu fostul soț, face și el parte din familia noastră mare. Ne-am înțeles foarte bine, nu am avut certuri. Motivele despărțirii noastre au fost de date de faptul că el voia să își urmeze cariera în modelling, în străinătate, iar eu la vremea respectivă nu eram pregătită să fac pasul ăsta…", a mai adăugat Raluca Bădulescu, pentru sursa amintită.