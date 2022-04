Raluca Bădulescu și fostul soț vor petrecere ca în Ibiza de 1 Mai: „Nouă ne plac cluburile, DJii, de o viață.” | EXCLUSIV

In articol:

Jurata de la „Bravoi, ai stil!” iubește cel mai mult distracția la mare de 1 Mai și petrecerile care țin până dimineața.

Raluca Bădulescu: „Prefer de o mie de ori distracțiile de noapte, gen club, decât distracțiile pe zi.”

Deși preferă, în general, să călătorească în Ibiza la deschiderea sezonului, sărbătorește 1 Mai în fiecare an pe litoralul românesc, și îl invită și pe primul ei soț, fostul fotomodel Vali Pungă, ca să-i fie alături.

Chiar dacă este o mare fană a destinațiilor exotice, creatoarea de modă are un loc special în inima ei și pentru petrecerile „pe vechi”, așa cum le numește ea. 1 Mai are un farmec aparte pe plajele din România, în special în Mamaia, în cazul Ralucăi Bădulescu, pentru că acolo sunt cele mai tari petreceri și muzica răsună cel mai tare în difuzoare. Raluca Bădulescu, Vali Pungă și fiul lor, Alexandru, au tot călătorit de-a lungul anilor împreună în această perioadă, însă băiatul a crescut, are acum propriile planuri, așa că Raluca și Vali au ocazia să își aducă aminte de tinerețe la mare.

„Cât a fost copilul mai mic, am fost cu toții împreună în Ibiza. Acum mergem doar noi. El e mare, are 20 de ani, și nu mai face vacanțele cu noi. (Vali) Acum, de exemplu, este plecat într-un city break, în Paris, cu prietena lui. Va rămâne acolo și de 1 Mai. (Raluca) Cred că noi o să mergem la mare. Pe vechi. Dacă 1 mai ne-a apucat mereu la mare, hai să fim la mare de 1 mai! Vom merge în Mamaia, la festival. (...) Suntem orice, în afară de grătăriști. Și nu pentru că am fi elitiști sau pentru că am avea ceva împotriva grătarelor, ci pentru că eu nu mănânc și pentru că prefer de o mie de ori distracțiile de noapte, gen club, decât distracțiile pe zi. Daaar...dacă se organizează un grătar care se continuă cu o petrecere, atunci sună altfel!”, au declarat Raluca Bădulescu și Vali Pungă pentru WOWbiz.ro.

Raluca Bădulescu și Vali Pungă: „După Ibiza, orașul nostru preferat e Madrid.”

Chiar dacă s-au despărțit de comun acord în urmă cu mulți ani, Raluca și Vali au rămas foarte apropiați. Raluca și-a refăcut viața alături de Florin Stamin, însă asta nu-i împiedică pe toți să petreacă timp ca o mare familie. Ibiza este adesea numărul 1 în lista locurilor de vizitat vara, iar Madridul este marele oraș în care timpul trece altfel în fiecare vacanță.

„În Ibiza ne-a plăcut cel mai mult până acum, pentru că Ibiza deschide sezonul în aprilie. Acum sunt deschiderile în Ibiza. Am fost și la deschideri, și la închideri, prin octombrie. Al doilea oraș preferat după Ibiza este Madrid. (Vali) Ăsta este și motivul pentru care eu m-am mutat acolo și am rămas acolo de 10 ani”, au spus Raluca Bădulescu și Vali Pungă.

Grătarele cu care se deschide sezonul nu sunt chiar o tradiție în familia Ralucăi Bădulescu și nici mâncare în sine un subiect care să o preocupe excesiv, chiar dacă Raluca și Vali țin mult la siluetele lor. În ultimii ani, mai ales, cei doi s-au obișnuit să nu facă excese nici măcar la ocazii.

„Pentru mine nu mai există mâncare! Există doar dulciuri! Nu mă interesează, nu mă pasionează subiectul mâncare. M-a pasionat o viață întreagă, pentru că nu mă îngrășasem din aer! Nu ținem regimuri speciale, nici fasting-uri, nu! Știu tot felul de diete, dar nu le-am ținut niciodată pentru că trebuie să ai ambiție, trebuie să fii organizat. (Vali) Trebuie să mănânci puțin și des. Asta e cheia succesului”, au adăugat Raluca Bădulescu și Vali Pungă.