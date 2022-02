Raluca Bădulescu, adevărul despre greutatea ei. Vedeta are o formă fizică de invidiat, la 47 de ani: „Îmi dă o energie fantastică!"

In articol:

Raluca Bădulescu este un exemplu real de ambiție și determinare. Vedeta Kanal D a reușit să învingă lupta cu kilogramele în plus, în urmă cu mulți, iar acum arată incredibil.

Raulca Bădulescu: "Forma aceasta fizică îmi dă și o energie fantastică!"

Nu numai că este într-o formă fizică extraordinară, ci și emană foarte multă siguranță. La fiecare apariție, în cadrul emisunii "Bravo Ai Stil", Raluca Bădulescu reușește să-i surprindă pe telespectatori cu cele mai bune ținute. Totuși, ce greutate și ce înălțime are, de fapt, celebra jurată. Aceasta a dat cărțile pe față în cadrul unui interviu.

În urmă cu mulți ani, Raluca Bădulescu a optat pentru o operație de micșorarea stomacului. În prezent, vedeta TV a ajuns la silueta mult dorită și se bucură de admirația publicului și a celor din jur. Designerul știe să se pună în valoare, iar la vârsta de 47 de ani arată cu cel puțin 20 mai mai tânără. În cadrul unui interviu, Raluca Bădulescu a dezvăluit că are aproximativ 50 de kilograme, la o înălțime de 1,77 metri.

De asemenea, jurata "Bravo Ai Stil" dezvăluie că este foarte mândră de aspectul ei și încearcă să aibă grijă de sănătatea ei cât mai mult. Raluca Bădulescu susține că sileta sa îi oferă o stare de bine și o energie debordantă.

„Am aproximativ 50 de kilograme la 1,72 metri înălțime și sunt foarte fericită de acest lucru. Sunt într-o stare de sănătate foarte bună. Am grijă să iau vitamine, să mănânc ceea ce trebuie, în măsura în care se poate să am un regim de viață sănătos și echilibrat. (...) Mă simt foarte bine. Cei care mă cunosc și sunt zi de zi alături de mine știu că am grijă de mine și de sănătatea mea. Nimeni nu este îngrijorat pentru că mi s-ar putea întâmpla ceva. Forma aceasta fizică îmi dă și o energie fantastică.(...) Mă simt extraordinar de bine în pielea mea și cred că acest lucru se vede”, a declarat Raluca Bădulescu, pentru revista VIVA .

Raluca Bădulescu, despre rețeta unei siluete de vis: "Sunt foarte pofticioasă!"

Deși arată incredibil, Raluca Bădulescu recunoaște că nu se abține de la nicio plăcere culinară și că s resfață ori de câte ori simte nevoia. Totuși, secretul ei, pentru a se menține cât mai mult la această formă este că mănâncă porții mici.

„Două felii de chec, o bomboană de ciocolată, o felie de pizza, un sfert de hamburger, două bucăți de brânză, două roșii cherry, o felie de șuncă și o porție mică de paste. Dar nu-mi refuz nimic. Ador dulciurile. Îmi place și shaorma. Asta am mâncat imediat dupa operație: shaorma. Mănânc constant hamburger. Mănânci o bucățică și gata, nu îți mai este foame. Peste jumătate de oră, o ora-trei, când vrei tu, îți mai tai o bucățică. Cartofi prăjiți și friptură, mai puțin. Nici mezeluri… Dacă înainte de operație mi-ai fi dat atât de puțină mâncare, te-aș fi omorât, spărgeam masa și rupeam prietenia. Eu toată viața am mâncat prostii. Eu nu sunt fan al mâncării sănătoase, sunt foarte pofticioasă„, a dezvăluit Raluca Bădulescu, în cadrul unei emisuni TV.

