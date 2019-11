Raluca de la Puterea Dragostei a postat pe rețelele de socializare o imagine super-hot, în care apare îmbrăcată într-un set de lenjerie intimă de culoare albă, care te duce cu gândul la o noapte fierbinte în doi!

Fosta concurentă de la Puterea Dragostei și-a lăsat tatuajele la vedere și s-a aranjat pentru ședința foto pe care a făcut-o. Ba mai mult decât atât, Raluca Munte a notat în dreptul fotografiei ce își doreau urmăritorii să afle: cum a reușit să slăbească repede și să se mențină în formă.

Raluca de la Puterea dragostei a vorbit despre videochat! ”Atunci, aveam datorii la bancă”

În premieră pentru WOWbiz.ro, Raluca de la Puterea dragostei a vorbit despre videochat într-un live exclusiv. "Nu mă ascund. Am făcut doi ani. La început am ţinut-o pentru mine. După șase luni, am spus familiei. Psihic însă, m-a terminat. M-am dus la psiholog. I-am spus lui Ricardo. Ce am făcut acolo m-a distrus psihic. Mi-era scârbă de mine, niciun bărbat nu se putea apropia de mine. A fost îngrozitor”, a spus fosta concurentă, care a mai specificat și faptul că nu s-ar mai apuca niciodată de așa ceva. ”Atunci, aveam datorii la bancă, voiam să îi ajut pe ai mei să achite ratele, nu ştiam cum să fac. Acum, situația este alta. Am văzut că Larisa s-a reapucat de videochat, eu nu mai vreau să aud de așa ceva", a spus Raluca pentru WOWbiz.ro!