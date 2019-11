Surpriză la Puterea dragostei! În ciuda speculațiilor din ultima perioadă legate de o rivalitate între Andra Volos și Roxana Buzoiu, datorată lui Bogdan Mocanu, concurentul care a avut și are o legătură cu amândouă, ei bine, frumoasele tinere par a nu avea vreo secure a războiului în mână!

De altfel, în urmă cu o săptămână, în premieră pentru WOWbiz.ro, Andra avea să spună totul despre relația cu fosta iubită a lui Bogdan Mocanu, după o discuție o discuție secretă din spatele camerelor de luat vederi.

Ce discuție secteră au avut Andra și Roxana de la Puterea dragostei

”La revenirea în competiție, într-una din zile, Roxana m-a rugat să stăm departe de cameră și să vorbim, dorea să îmi spună să nu îmi fie teamă de ea, fiindcă nu se va băga între mine și Bogdan, mi-a garantat că va sta departe de relația noastră. Este adevărat, a încercat să mi-l descrie pe iubitul ca fiind un tip gelos și posesiv, dar eu nu am luat în seamă. Oricum, de fiecare data, trec prin filtrul meu toate persoanele, iar Mocanu este un bărbat minunat într-un cuplu”, a declarat Andra, care a mai specificat și faptul că, atât cât a stat în casă cu Roxana, s-a înțeles destul de bine cu ea.

Roxana de la Puterea dragostei a sunat-o pe Andra acum trei zile! ”Nu am adus deloc discuția despre Bogdan. De altfel, știu că nu mai au nimic unul cu altul”

Mai mult, Roxana de la Puterea dragostei a sunat-o pe Andra la ieșirea din casă, acum trei zile. ”Am vorbit, mai ținem legătura, i-am zis să o ocrotească pe prietenă mea Deea, acolo, în competiție. Atât am vorbit, nu am adus deloc discuția despre Bogdan. De altfel, știu că nu mai au nimic unul cu altul. Îmi aduc aminte că într-un fel mi-a părut bine că atunci când ea a revenit în emisiune, eu am fost plecată, iar ei doi au stat acolo în casă impreună, am văzut că nu au avut nimic, el mi-a zis că nu mai are nimic cu ea, iar ea mi-a spus că nu o mai interesează Bogdan și am crezut-o, așa că am rămas prietene sau mă rog apropiate, căci este greu să spui prietenă unei foste iubire a partenerului tău de viață. În fine, vreau să spun sincer că Roxana mă mai ajută. De pildă, am rugat-o să cumpere un tort pentru Deea că era ziua ei, am sunat-o chiar pe ea. În concluzie, ne înțelegem bine”, a spus Andra la WOWbiz.ro