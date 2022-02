Raluca Drăgoi se căsătorește. Vedeta a ales ziua în care va îmbrăca rochia de mireasă: ”Am consultat agenda”

In articol:

Raluca Drăgoi este fără doar și poate una dintre cele mai admirate vedete de la noi. Statutul său vine la pachet și cu o mulțime de proiecte, ceea ce îi complică foarte mult viața.

Pentru că este implicată în foarte multe proiecte muzicale, viața personală a brunetei a fost mereu pusă pe locul doi.

Asta până acum când, împreună cu Andrei, a decis că este momentul să se pună la casa lor.

Citeste si: Transformare uluitoare a Ralucăi Drăgoi! Cum a reușit cântăreața să slăbească 40 de kilograme

Raluca Drăgoi și iubitul ei [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Vești triste în lumea sportului. Din păcate, Rică Răducanu...- bzi.ro

Raluca Drăgoi și Andrei se căsătoresc în 2023

Tânărul a cerut-o în căsătorie după doar câteva luni de relație, urmând apoi să primească și binecuvântarea de la părinții vedetei, ceea ce nu a fost deloc greu, având în vedere relația de prietenie care există între ei.

Însă, mai greu a fost ca Andrei și Raluca să găsească o zi liberă în agenda lor, în care să poată să ajungă să își oficializeze relația. După lungi cercetări și analize, dar și după ce, pentru o ședință foto, a îmbrăcat rochia de mireasă, sentiment ce i-a făcut inima să bată mai cu

putere, pentru a nu-și afecta proiectele deja planificate, cântăreața și iubitul ei au decis ca nunta să aibă loc pe 9 septembrie 2023.

Până la momentul culminant al relației lor, ce va avea loc peste un an și jumătate, Raluca Drăgoi și Andrei vor fi de două ori nași, ceea ce îi ajută foarte mult în planificarea nunții.

Citeste si: Manelista bătută cu sălbăticie la o nuntă, despărțire șoc! A uitat de soțul ei! ”Am altă relație”

Nici o idee nouă nu strică, însă Raluca declară că deja știe cum va arăta rochia pe care o va îmbrăca, care va fi tematica petrecerii de nuntă, dar și cum se va desfășura totul, ea mai având deja la activ un astfel de eveniment. Chiar dacă și-a luat timp pentru a pune totul la capăt, planurile sunt deja conturate, rămânând doar ca ea și alesul inimii sale să spună cel mai sincer ”DA” de până acum.

”Noi vom fi nași de două ori anul acesta, iar din acest motiv noi trebuie să ne cununăm religios. I-am zis că noi vom fi nași de două ori, dar noi când. Da, e adevărat, voi fi mireasă în 2023, nu am timp în 2022 ca să fiu și eu mireasă anul acesta. Împreună cu Andrei am consultat agenda când am putea avea și noi o zi liberă ca să fim miri: 09.09.2023. Am luat agenda să ne uităm când sunt eu liberă, când pot să-mi iau răgaz. Din această cauză am ales 09.09, ca să fie o dată sonoră, dar 2023, că să putem pune totul la punct, să fie totul așa cum trebuie”, a spus Raluca Drăgoi în cadrul unei emisiuni TV.