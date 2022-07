Raluca Dumitru și Răzvan Botezatu, o prietenie rar întâlnită în showbiz, dar puțini știu cum s-au cunoscut: "Are toate calitățile pentru un băiat" | EXCLUSIV

In articol:

Raluca Dumitru este invitată în cel de-al 38-lea episod al podcast-ului “Roxana, te dezbracă de secrete”. În interviul acordat Roxanei Nemeș, Raluca a povestit lucruri mai puțin știute din viața ei, despre copilăria alături de bunici, despre primul contact cu televiziunea, despre brandul de haine pe care îl deține, dar și despre frumoasa prietenie pe care o are

Raluca Dumitru, despre Răzvan Botezatu: "A re cam toate calitățile pentru un băiat"

cu Răzvan Botezatu. Raluca a declarat că nu ar mai vrea să fie asistentă tv, în schimb i-ar plăcea să aibă propriul proiect de televiziune, menționând că de mică a cochetat cu televiziunea, dar a dat câteva detalii și despre experiența ei în competiția “Bravo, ai stil!”. Raluca Dumitru a povestit despre relația pe care o are de câțiva ani, declarând că este bărbatul visurilor ei.

Raluca Dumitru și Răzvan Botezatu se cunosc de foarte mult timp. Vedeta nu a ezitat să vorbească despre relația lor, atunci când a fost întrebată. Astfel, Raluca Dumitru l-a descris, așa cum îl știe ea, pe Răzvan Botezatu.

"Când l-am cunoscut pe Răzvan, am zis <Ce băiat sufletist, carismatic.> Mi-a părut așa cu o educație foarte bună, frumușel, are cam toate calitățile pentru un băiat. Mi-a plăcut așa de el cum era, ca vibe. Când am ajuns la matinal, ne-am cunoscut mai bine, ne-am apropiat ușor ușor și am ajuns să fim exact ca doi frați.", a declarat Raluca Dumitru.

Raluca Dumitru vrea să devină mamă

Sexy bruneta este extrem de atașantă de copii, iar pe viitor își dorește să devină mamă. La 35 de ani, Raluca Dumitru nu mai visează la căsătorie, însă spune că este extrem de atașată de copii, iar într-o zi își dorește să îi aibă pe ai ei.

"La căsătorie nu mă mai gândesc, la 20 de ani, la 30 de ani îmi doream și mă vedeam mireasă, dar deja am ajuns la 35 de ani și uite în momentul de față nu mai visez. Acum nu m-am mai uitat după rochii de mireasă, nu mă mai văd neapărat mireasă, cred că e mult mai important să te înțelegi bine(...) Îmi doresc un copil, când o să vrea Dumnezeu! Cred că majoritatea femeilor își doresc. Iubesc foarte mult copiii, eu sunt leșinată după copii și copiii mă iubesc", a dezvăluit Raluca Dumitru, în emisiunea difuzată pe canalul de YouTube WOWnews.

