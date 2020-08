Raluca Munte are de ce sa zambeasca

Cu toate acestea, reporterii WOWbiz.ro au alfat că frumoasa Raluca Munte de la ”Puterea Dragostei” are, de ceva vreme, un iubit și, mai mult decât atât, pare să ducă o viață de vis...

După ce a ținut o dietă care a scăpat-o de cele câteva kilograme în plus, Raluca Munte arată mai bine ca niciodată și se simte sigură pe sine mai mult ca oricând înainte. Iar de curând, plecată la mare, Raluca Munte de la ”Puterea Dragostei” a organizat o sesiune de întrebări și răspunsuri pentru fanii ei. Astfel, Raluca Munte de la ”Puterea Dragostei” care își și răsfață fanii cu postări din ce în ce mai fierbinți, frumoasa șatenă pozând în costum de baie, s-a așezat comod, pe șezlong, cu decolteul la vedere, și a început să răspundă întrebărilor curioșilor.

Raluca Munte pozeaza in ipostaze fierbinti

Evident, Raluca Munte de la ”Puterea Dragostei a fost întrebată de bărbatul pe care l-a prezentat publicului tot pe Intagram, dezvăluind că el este iubitul ei, că are cu șase ani mai mult decât ea, și că relația lor este bazată pe sentimente puternică. În altă ordine de idei, Raluca Munte a dezvăluit că are o mașină nouă, un bolid făcut în Germania, de care este tare mândră și pe care a cheltuit o mică avere. ”A costat 25.000 de euro”, a spus Raluca Munte d ela ”Puterea Dragostei”, dezvăluind astfel că, în plan financiar, are o peruioadă de vis.

Raluca Munte, dură cu cei care o hărțuiesc

În urmă cu ceva timp, Raluca Munte de la Puterea Dragostei a avut și o răbufnire la adresa celor care o hărțuiesc pe conturile de socializare. ”Bărbații care au iubite sau soții acasă, am un singur mesaj pentru voi: nu mă mai deranjați, nu îmi mai scrieți pe instagram că nu o să vă răspund, nu o să mă combin niciodată cu un bărbat cu iubită. Și ca un cadou de Crăciun pentru voi, să știți că eu personal o să le trimit mesajele voastre ca să știe și ele ce bărbați au acasă! Mi-e scârbă de voi!”, este mesajul dur transmis de Raluca Munte, fosta concurentă de la Puterea Dragostei.

Raluca Munte pare sa aiba o perioada de vis

Raluca Munte de la” Puterea Dragostei”, la un pas de proces cu un fost iubit

Raluca Munte a fost concurentă în primul sezon de la Puterea Dragostei. La scurt timp după ce a intrat în show, Raluca a început o relație cu Adrian Iancu, însă după o perioadă intensă, cei doi s-au despărțit. Raluca s-a iubit apoi cu Ricardo, iar relația lor părea una serioasă. De altfel, Raluca a și ieșit din casă după ce Ricardo a părăsit emisiunea. Cuplul lor s-a destrămat însă după ce au fost într-o scurtă vacanță. Și a fost o despărțire urâtă, în care Ricardo a jignit-o foarte tare pe Raluca Munte de la ”Puterea Dragostei”, iar aceasta l-a amenințat cu judecata, lucrurile calmându-se, cu greu, după câteva luni.