Acum, Raluca Munte este vlogeriță, are numeroși urmăritori pe Instagramși face sume frumoase din promovări. Viața ei s-a schimbat total după participarea la Puterea Dragostei, asta deși, din păcate, este tot singură.

Raluca Munte s-a înscris la Puterea Dragostei după o suferință cruntă în dragoste, după o perioadă de depresie, în care s-a gândit chiar și la sinucidere. Raluca a povestit recent, cât de mult a suferit după desprțirea de iubitul ei, cântărețul Origen.

”Am fost împreună doi ani, am fost exagerat de îndrăgostită de el. Suntem amândoi din Cluj, eu abia terminasem facultatea, iar eu mă vedeam căsătorită cu el. El e cântăreț și s-a dus la Vocea României, iar de acolo s-a întors schimbat. După respectivul show, el a spus cât de importantă este cariera pentru el, că vrea să se focusese pe muzică, să meargă pe drumul acesta.

Ne-am despărțit, mai exact el s-a despărțit de mine. În perioada aceea, tatăl meu a suferit un atac cerebral, iar eu eram dărâmată. După despărțirea de el, am intrat în depresie. M-am închis în casă timp de două luni, am plâns foarte mult. Am simțit că viața mea s-a oprit acolo. A fost un moment în care m-am gândit și la sinucidere. Îmi spuneam că viața mea nu are rost, nu sufeream doar din dragoste, nu-mi mergea bine nici în planul carierei, mă certam cu toată lumea, aveam probleme cu acneea și din cauza asta lumea mă jignea”, a povestit Raluca Munte, fosta concurentă de la Puterea Dragostei, într-o emisiune tv.

Raluca Munte, fosta concurentă de la Puterea Dragostei, este acum singură

După ce a ajuns la Puterea Dragostei, Raluca a avut o relație cu Ricardo, însă la scurt timp după ce au părăsit emisiunea, cei doi s-au despărțit. Culmea, Raluca s-a întors la fostul iubit, la cântărețul Origen, cu care a avut o relație de câteva săptămâni. ”Undeva la începutul lui noiembrie 2019 ne-am despărțit. De data aceasta, eu am fost cea care am hotărât că ne e mai bine separate”, a mai povestit Raluca Munte, fosta concurentă de la Puterea dragostei.