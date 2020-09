Raluca Munte arata senzational

Cu toate acestea, de ceva timp, Raluca Munte de la ”Puterea Dragostei” este îndrăgostită de un bărbat, iar acest lucru pare să se vadă în tot ceea ce face. Și, culmea, și în felul în care arată.

După ce, timp de câteva luni, Raluca Munte de la ”Puterea Dragostei” a ținut o dietă destul de strictă, acum, frumoasa șatenă este de nerecunoscut. Lucur pe care, de altfel, l-a și arătat, de curând, în Cluj. Nu de altceva, dar ărofitând de ultimele zile de vară – chiar dacă, astronomic, este deja toamnă – și a mers la o piscină de fițe de pe acolo. Iar în piscină purtând, așa cum e și normal, totuși, un costum de baie, Raluca Munte de la ”Puterea Dragostei” a dezvăluit niște forme de vis, de fotomodel. Cu un abdomen perfect tonifiat, cu un decolteu care ar putea băga în boală și un îngeraș, fără picătură de celilită, Raluca Munte a arătat că, de fapt, nu este doar femeia care, din vorbe, din atitudine, i-a înnebunit pe concurenții de la ”Puterea Dragostei”, ci este capabilă să arate la fel de bine și fizic.

Costumul de baie, unul galben, minuscul, dar care contrasta perfect cu bronzul pe care l-a căpătat la mare, a făcut-o pe Raluca Munte să fie ca un fotomodel dintr-o reclamă la lenjerie intimă. Și, cum s-a și filmat pentru fanii de pe conturile ei de socializare, punând în prim plan, evident, decolteul, Raluca Munte a reușit să incite pe cei care au urmărit-o și la ”Puterea Dragostei”, complimentele curâgând pe bandă rulantă, majoritatea referindu-se la atu-urile sale fizice.

Raluca Munte de la ”Puterea Dragostei”, dezvăluiri despre iubit

Raluca Munte de la ”Puterea Dragostei a fost întrebată de bărbatul pe care l-a prezentat publicului tot pe Instagram, dezvăluind că el este iubitul ei, că are cu șase ani mai mult decât ea, și că relația lor este bazată pe sentimente puternice. În altă ordine de idei, Raluca Munte a dezvăluit că are o mașină nouă, un bolid nemțesc, de care este tare mândră și pe care a cheltuit o mică avere. ”A costat 25.000 de euro”, a spus Raluca Munte de la ”Puterea Dragostei”, dezvăluind astfel că, în plan financiar, are o perioadă de vis.