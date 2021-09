Raluca Pastramă s-a logodit cu noul iubit? Prima fotografie cu inelul

In articol:

Raluca Pastramă iubește din nou, iar relația ei pare să fie din ce în ce mai serioasă. După un divorț foarte mediatizat de Pepe, tatăl fetițelor sale, bruneta a întâlnit un bărbat alături de care apare foarte îndrăgostită. Cei doi s-au afișat pentru prima oară pe rețelele de socializare în urmă cu o lună.

Raluca Pastramă și noul ei iubit își declară iubire în mediul online. Tânăra în vârstă de 27 de ani i-a pus pe fâni pe gânduri, după ce s-a afișat cu un inel cu diamante, primit de la iubitul ei. Internauții s-au gândit imediat că cei doi s-au logodit, însă apropiații cuplului au declarat pentru un post de televiziune că este vorba doar despre un cadou.

Raluca Pastramă și iubitul ei își fac declarații de dragoste în mediul online, acolo unde au dat de înțeles că relația lor evoluează și sunt cât se poate de serioși cu privire la sentimentele lor de dragoste.

„Singura persoană din viața mea care m-a făcut să fiu cel mai împlinit și fericit om din lumea asta. Te iubesc, Raluca mea!”, a scris noul iubit al Ralucăi Pastramă, în dreptul unei fotografii cu ei doi.

Raluca Pastramă, prima reacție după ce Pepe s-a afișat cu noua iubită

Pepe s-a afișat cu noua lui iubită la începutul acestei veri, după divorțul de fosta lui soție.

Bruneta a mărturisit că ea a fost cea care a pus punct relației, iar fiecare este liber să își vadă de viața lui.

„ Pepe a fost mereu un bărbat care oferă dragoste. El are nevoie de atenţie, aproape în permanenţă. Aşa este el construit şi cred că aşa şi trebuie înţeles.

Eu am pus punct. Lucrurile nu mai funcţionau de foarte mult timp în căsnicia noastră şi m-am gândit foarte bine la ce e de făcut. Am luat greu acea decizie, dar, odată luată, nu a mai fost cale de întoarcere. Fiecare dintre noi avem acum viaţa noastră dar, aşa cum am mai spus-o, noi avem împreună doi copii minunaţi, care se vor bucura mereu de toată căldura şi de toată atenţia noastră!”, a declarat Raluca Pastramă, pentru Playtech.ro.