Raluca Pastramă și-a retras plângerea împotriva lui Pepe! Cum și-a dovedit artistul nevinovăția: „Eu de asta am tăcut!”

Pepe, după ce s-a întâlnit cu Raluca Pastramă în fața instanței [Sursa foto: Captură Stirile KANAL D]

Raluca Pastramă și Pepe au parte de o despărțire cu multe scandaluri, după ce fosta lui soție l-a acuzat că ar fi bătut-o. Cei doi s-au reîntâlnit în fața instanței, însă nu au existat probe care să dovedească agresiunile lui Pepe la adresa brunetei. Astfel, Raluca Pastramă și-a retras plângerea făcută pe numele tatălui fetițelor ei. Pepe a mărturisit în fața jurnaliștilor că acesta a fost motivul pentru care nu a făcut alte dezvăluiri în acest sens, pentru că știa că fosta lui soție nu avea probe.

„Cum să mă întrebați dacă am probe? Nu s-a întâmplat niciun act de violență. S-a încercat să se construiască niște probe pentru divorțul ce urmează. Și nu au putut. Dacă ar fi existat vreo violență, ar fi fost dovedită astăzi. Eu de asta am tăcut. Că am vrut să o vedeți cât e de frumoasă la față, că nu are nimic. Neavând nimic, și-a restras plângerea”, a declarat Pepe.

Raluca Pastramă și-a retras plângerea pe numele lui Pepe[Sursa foto: Captură Stirile KANAL D]

Oana Roman i-a luat apărarea lui Pepe în fața instanței

Pepe a mărturisit că au existat martori care au putut să confirme faptul că Raluca Pastramă nu a fost agresată în ziua cu pricina. Cântărețul a fost foarte sincer în fața reporterilor.

R: Ți-a luat Oana Roman apărarea în fața instanței?

Pepe: Avem martori, pentru că și ea are fetița la același club de tenis unde o avem și noi. Și nu a existat niciun scandal în acea parcare, despre asta e vorba.

Pepe și-a dovedit nevinovăția [Sursa foto: Captură Stirile KANAL D]

Pepe a recunoscut că a fost înșelat de Raluca Pastramă

De asemenea, cântărețul a recnoscut că a fost înșelat de fosta lui soție. În fața instanței, Pepe a depus un document din care reiese că bruneta i-a fost infidelă și are și dovezi.

„Am fost informat de un jurnalist de investigatie ca detine probe despre sotia mea cum ca aceasta in data de 08-09 2020 a fost in compania unui alt barbat pe nume … din … in Poiana Brasov in complexul …. si a altor persoane si m-a intrebat daca asta este adevaratul motiv al divortului nostru, rugandu-ma sa dau detalii in acest sens. La auzul acestor informatii am negat total cele spuse de jurnalist crezand ca presa incearca sa gaseasca stiri mondene”, se arată în documentul respectiv. Citește mai multe AICI.