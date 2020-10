Raluca Podea continuă războiul cu Brigitte Pastramă. Cum răspunde blondina, după ce soția lui Florin Pastramă i-a adus acuzații dure

Raluca Podea [Sursa foto: Facebook]

Raluca Podea a luat atitudine, după ce Brigitte Pastramă a acuzat-o pe rețelele de socializare că blondina ar complota împreună cu iubita fratelui lui Florin Pastramă. Cele două rivale și-au aruncat cuvinte grele, iar Raluca le-a declarat război direct familiei Pastramă, fiind foarte deranjată de ceea ce a spus Brigitte despre ea. Raluca Podea a fost prezentă în cadrul unei emisiuni TV, unde a răbufnit la adresa brunetei, care ar fi acuzat-o de diferite lucruri.

Brigitte si Florin Pastramă[Sursa foto: Facebook]

Raluca Podea le declară război total soților Pastramă

Raluca Podea, prezentă la Xtra Night Show, a declarat faptul că le declară război soților Pastramă, vedeta fiind foarte deranjată de acuzațiile pe care bruneta i le-a adus în mediul online.

„Eu nu am de-a face cu acest scandal. Nu mă înteresează, nu mă privește. Nu este adevarat, toată lumea știe, eu am o relație foarte bună cu fratele lui, cu Relu și cu soția lui, nu mi se pare normal să îmi bage copilul în discuții de genul. Dacă merg la ei în vizită nu înseamnă că fac un complot împotriva lor. Sunt niște aberații, nu are nici o dovadă. Este un război, am tot încercat să fug, lumea a început să mă judece. De fiecare dată când faci astfel de acuzații trebuie să ai probe. Ea nu are nici o probă, ce visează noaptea, a doua zi face”, a explicat Raluca Podea, la Xtra Night Show.

Brigitte Pastramă[Sursa foto: Facebook]

Întregul scandal a pornit de la faptul că Brigitte Pastramă a postat, recent, un mesaj pe o rețea de socializare, în care o acuză pe Raluca Podea și pe cumnata ei că s-au apropiat și că încearcă s-o despartă de soțul ei.

„Dragii mei, am sm stat mult până am decis să vă împărtășesc coșmarul trăit de mine în familia ”Pastramă”! Umilință, înșelăciune, înjunghiată pe la spate, însăși de ”cumnățica” mea Simona Necula, care împreună cu Raluca Podea au uneltit planuri diabolice să îmi distrugă căsnicia, au trimis înregistrări intime presei, în diferite momente ale vieții mele, în care, de exemplu, sărbătoream un de an de căsnicie”, este mesajul soției lui Florin Pastramă.

sursa - SpyNews