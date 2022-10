Raluca Tănase profită de pe urma afacerii surorii sale? Cu ce se ocupă în prezent fosta membră a trupei „Bambi”: „Am fost obligată să...”

In articol:

Vremurile în care trupa „Bambi” apărea constant pe micile ecrane au apus, iar surorile care odată se numărau printre cele mai de succes artiste de la noi țară s-au orientat spre o cu totul altă sferă profesională. La 37 de ani, Raluca Tănase obține venituri frumușele din afaceri, mai exact din afacerea pe care a pus-o pe picioare sora sa alături de partenerul său.

Roșcata are un rol foarte important în afacerea cu care sora a dat lovitura, fiind mâna dreaptă a Denisei Tănase.

După destrămarea trupei „Bambi”, cele două surori s-au axat pe afaceri. Au rămas la fel de apropiate și unite, drept dovadă că și în ziua de astăzi lucrează pentru aceeași scop. Afacerea pusă pe picioare de Denisa a avut un real succes încă de la început. A pornit de la 0, avându-l alături doar pe soțul său, iar acum se poate mândri cu o mulțime de magazine în toată România dar și peste hotare.

Denisa și Raluca Tănase, partenere în aceeași afacere

Denisa și-a pornit afacerea în Dubai, iar venirea pandemiei a obligat-o să se reorienteze în plan profesional. Nu se aștepta ca business-ul pus pe picioare avea să devină unul dintre cel mai prosper din țara noastră într-un timp record. Asociată cu sora sa în afaceri, cele două fac o echipă excelentă din toate punctele de vedere.

„Așa se întâmplă în familie. Oarecum am fost obligată să intru în domeniile astea, pentru că a venit pandemia și peste mine cum s-a întâmplat cu toți artiștii, de altfel, și trebuia să am ceva activitate. Muzică nu mai puteam să fac pentru că nu aveam unde să cânt, așa că ușor, ușor am început să descopăr secretele domeniului în care sora mea deja activa. A început să-mi placă foarte mult și am hotărât să rămân aici.

Mă ocup de tot ce înseamnă brandul acesta, sunt pasionată de tot ceea ce înseamnă fashion, accesorii, îmi place foarte mult să dezvolt brandul. Pe partea de frumusețe, cosmeticele și parfumurile rămân pasiunea Denisei și acolo nu mă bag, decât admir. Pe de altă parte, mă implic în tot ceea ce înseamnă brandul nostru, îmi doresc să îl facem cât mai cunoscut peste tot în lume.

Deja avem 56 de magazine în țară, în Europa, urmează să deschidem și în Qatar, deci suntem într-o continuă dezvoltare, iar viața noastră este foarte activă', a declarat Raluca Tănase de la Bambi pentru Impact.