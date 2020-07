In articol:

Raluka este una dintre cele mai îndrăgite artiste de la noi din țară. Cântăreața s-a făcut plăcută atât prin muzica pe care o compune, cât și pentru personalitatea ei. Deși are mai tot timpul o atitudine pozitivă și este mereu cu zâmbetul pe buze, se pare că artista se confruntă la momentul actual cu o problemă majoră de ordin financiar.

Raluka, probleme de ordin material!

Cântăreața declară că este o persoană care nu se uită la bani și are și o familie destul de numeroasă. Printre membrii familiei întâlnim și patru câini, care necesită o atenție sporită. De asemenea, vedeta susține că a făcut multe sacrificii pentru a-și ajuta familia să se mute la București.

Citeste si: Karmen Simionescu, mesaj impresionant pentru părinții ei! “A trebuit să mă desprind ușor…”

Citeste si: Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie. Fosta prezentatoare TV a fost surprinsă cu familia la mare

Citeste si: Marcel Pavel a trecut de cea mai grea perioadă a vieții sale. Artistul se recuperează după ce s-a vindecat de coronavirus

”Dacă nu aș fi cheltuit aiurea, acum eram departe rău de tot. Am cheltuit tot ce am avut. Am o familie extrem de numeroasă pe statul meu de plată și n-am cum să țin banii. În plus, mai am patru câini imenși, care nu sunt tocmai ușor de întreținut. Mai am și tot felul de chestii pe care îmi place să le fac. Așa că la mine nu prea stau banii”, a declarat Raluka pentru libertatea.ro.

Artista a spus adevărul

Deși majoritatea crede că se fac bani mulți dintr-o carieră muzicală, Raluka susține că lumea se înșeală. Nu este nici pe departe un domeniu din care se fac bani mulți.

”Artiștii din România nu fac atât de mulți bani pe cât crede românul. Nu se fac milioane de euro din muzică”, a spus Raluka.